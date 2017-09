Washington y Moscú ¿crisis diplomática?

La guerra de sanciones y represalias entre Moscú y Washington se agravó este viernes después de que la Casa Blanca ordenara el cierre del consulado ruso en San Francisco antes del sábado, mientras que las relaciones bilaterales están estancadas.

Y en Rusia, casi dos tercios del personal de las representaciones diplomáticas estadounidenses abandonaron el país, a pesar de que la llegada al poder de Donald Trump suscitó esperanzas de una mejora de los lazos entre rusos y estadounidenses.

Estados Unidos ordenó la clausura, antes del fin del sábado, del consulado ruso de San Francisco y de las misiones comerciales en Washington y Nueva York en nombre de la “paridad”, pero Moscú lamentó rápidamente una “escalada” en el rifirrafe diplomático.

La medida responde a la drástica reducción de 755 diplomáticos y empleados, rusos o estadounidenses, en Rusia, ordenada a finales de julio por Vladimir Putin en reacción a las nuevas sanciones económicas aprobadas por Washington.

La presencia diplomática estadounidense quedó limitada a 455 personas, las mismas que trabajan en la representación rusa en Estados Unidos.

El departamento de Estado aseguró el jueves que la reducción se había “ejecutado totalmente”. Por otro lado, la concesión de visados para Estados Unidos en Rusia, suspendida a raíz de estas restricciones, se retomará próximamente, aunque de forma limitada.

A principios de agosto, Estados Unidos tuvo que dejar de utilizar dos edificios diplomáticos situados en la periferia de la capital rusa después de que el Kremlin les retirara el permiso de uso.

El cierre del consulado de San Francisco se llevará a cabo “en el espíritu de paridad invocado por los rusos”, defendió el departamento de Estado estadounidense, quien aseguró, no obstante, querer “poner fin al círculo vicioso” que no deja de deteriorar las relaciones, esperando que la medida no comporte “nuevas represalias”.

Sin embargo, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, denunció “la escalada de tensiones”, “iniciada” por Estados Unidos, y prometió que las nuevas medidas estadounidenses “serían estudiadas con atención” en vista a una eventual respuesta de Moscú.

“No buscamos enfadarnos con Estados Unidos […] y queremos, verdaderamente, que el clima político vuelva a la normalidad”, declaró el viernes. “Pero para un tango, hacen falta dos, y nuestro socio se ha lanzado, sin cesar, a un break dance en solitario”, ironizó.

Reunión en septiembre

Pese a que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero hizo augurar una mejora de las relaciones entre ambas potencias rivales, estas no han dejado de empeorar, con las acusaciones contra Rusia de haber interferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y las sospechas de colusión entre el equipo de campaña del multimillonario republicano y Moscú como telón de fondo.

El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson habló por teléfono el jueves con su homólogo ruso, Serguei Lavrov, y ambos se reunirán en septiembre, probablemente al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Con todo, Lavrov prometió el viernes que buscaría “acercamientos basados en el respeto mutuo” y que encontraría un “compromiso” con Washington.

Todo parece indicar que las relaciones entre Moscú y Washington están a un nivel todavía más bajo que en la época de la presidencia de Barack Obama, quien expulsó a 35 diplomáticos rusos y a sus familias a finales de 2016 pero sin provocar ninguna represalia por parte del Kremlin.

Ante esta nueva situación, Moscú nombró un nuevo embajador en Washington, Anatoli Antonov, conocido por ser partidario de una línea dura y por mostrar una profunda desconfianza hacia sus interlocutores estadounidenses.

Antonov juzgó esta semana que “la pelota está en el tejado de Washington” si se quiere restablecer la confianza.

“Rusia y Estados Unidos no podrán desarrollar una cooperación eficaz si las presiones, el chantaje o los intentos de imponer su voluntad a la otra parte, no son excluidas del diálogo”, apuntó el embajador.a.