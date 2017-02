McLaren presenta el MCL32, el nuevo monoplaza de Alonso y Vandoorne

La escudería británica McLaren presentó este viernes en su sede de Woking (suroeste de la capital británica) el MCL32, el nuevo y flamante bólido con el que competirán en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 2017 el español Fernando Alonso y el belga Stoffel Vandoorne. El nuevo monoplaza, el primero de la era de Zak Brown, cambia por completo la decoración de los últimos años y el naranja pasa a ser el color predominante, junto al negro que cubre los laterales y la aleta de tiburón. El MCL32 cambia la nomenclatura habitual de los McLaren y abandona por primera vez desde 1981 las siglas MP, estrategia que adoptó Ron Dennis, antiguo presidente y director ejecutivo de la entidad, cuando llegó a la F1 con su equipo Marlboro Project Four. El nuevo monoplaza, adaptado a las nuevas reglamentaciones aerodinámicas y con unos pontones refinados y la ya conocida aleta de tiburón, rompe con el pasado reciente de la escudería y recupera el naranja, un color reconocido en la casa, con el que pilotos de la categoría de Niki Lauda, Alain Prost y Ayrton Senna levantaron siete títulos entre los años 1984 y 1991. "Estamos en un lugar muy especial y estoy encantado de poder presentar esta obra de arte", dijo Zak Brown, nuevo director ejecutivo de McLaren, durante la presentación del vehículo. "Estoy deseando ver a Fernando y a Stoffel rodando con él", añadió. "Comienza una nueva era, una era que es tremendamente emocionante. Todos se han involucrado muchísimo en la construcción del nuevo bólido y tenemos un objetivo claro: volver a ganar campeonatos", señaló el estadounidense. "El 2015 fue un año difícil, el 2016 tampoco fue sencillo, pero vimos avances. Lo que les puedo decir a los aficionados es que tengan paciencia, que vamos a llegar. Todos estamos frustrados por no ganar carreras, pero lo conseguiremos", apuntó Brown, que aseguró que los dos pilotos del equipo británico son "dos de los mejores del mundo". "Fernando y Stoffel son dos de los mejores del mundo. Así que tenemos todo lo que necesitamos. Solo necesitamos algo de tiempo y paciencia para conseguirlo", pidió. El nuevo MCL32, que tiene un chasis diseñado desde cero para adaptarse a la normativa técnica de la próxima temporada, contará con varias evoluciones antes de los primeros test en el Circuito de Cataluña. "Estoy muy emocionado y contento de ver que el coche tiene tanto color naranja. Tiene una pinta espectacular y estoy deseando probarlo", dijo Alonso, doble campeón del mundo, durante la presentación. "Es de los bólidos más bonitos que he conducido en los últimos 16 años", puntualizó. El piloto asturiano, de 35 años, décimo en el Mundial la pasada temporada y decimoséptimo la anterior, se mostró, sin embargo, cauto con el MCL32 y aseguró que, aunque necesitaban un cambio, "hay que esperar, ver y ser pacientes". "Con las nuevas regulaciones mejoraremos, pero tenemos que esperar y ver. Debemos ser cautos, pacientes y esperar a las primeras respuestas en Barcelona. Desde luego que es un buen cambio, algo que necesitábamos, y esperamos que sea un buen año para McLaren", afirmó. "Han sido dos años difíciles y tenemos grandes esperanzas en este nuevo proyecto para devolver a McLaren al lugar que merece. Sin embargo, en la F1 nada es matemático, todo es mucho más complejo y no podemos prometer nada. Eso sí, el equipo ha hecho un trabajo fantástico y si estamos aquí es porque creemos que podemos ganar", sostuvo Alonso. El belga Stoffel Vandoorne, compañero del español en la temporada que comienza el próximo 26 de marzo en Melbourne (Australia), dijo, por su parte, que intentará "pelear con Fernando", pero remarcó que el "objetivo es devolver a McLaren a su lugar". "Es un momento muy emocionante para ser parte de este grupo. Llevo cuatro años en la casa y estoy encantado de que haya llegado mi momento como piloto titular", indicó Vandoorne, que ocupa la vacante dejada por Jenson Button. "Intentaré pelear con Fernando, pero el objetivo principal es el de devolver al equipo al lugar que merece. Debemos seguir progresando, todos juntos, como un equipo, para volver a ganar. En el simulador hemos visto que el bólido es rápido, pero hay que ver cómo se comporta en Barcelona. Los entrenamientos en invierno han ido muy bien y tenemos que ser pacientes", señaló, cauto, el piloto belga, de 24 años. Por su parte, el director deportivo de la escudería, el francés Éric Boullier, tampoco quiso hacer promesas durante la presentación en el Technology Centre de Woking, pero dejó claro que McLaren "volverá a ganar". "Todos han trabajado muy duro en un invierno muy estresante para tener a tiempo el coche. Es un monoplaza precioso y lo será todavía más cuando esté en el circuito", aseguró. "No queremos hacer ninguna promesa, no sería justo. Hemos empezado de nuevo y queremos seguir progresando. Lo único que puedo decir claramente y con certeza es que volveremos a ganar", remarcó Boullier. McLaren finalizó el Campeonato del Mundo de F1 del pasado año en una decepcionante sexta posición, por detrás de Mercedes, Red Bull, Ferarri, Force India y Williams, con 76 puntos, 689 menos que Mercedes, ganador del Mundial de constructores. Londres, 24 feb (EFE).-