Hombre de Mississauga vende SUV y viaja a Turquía para salvar familia atrapada en Libia

Un hombre canadiense cuya familia está atrapada en una zona controlada por militantes en la ciudad libia de Benghazi ha viajado a Turquía en un esfuerzo por reunir un cargamento de ayuda para civiles en el barrio. Ali Hamza, de Mississauga, Ontario, dice que hizo el viaje con su esposa y sus cuatro hijos en un intento desesperado por ayudar a su madre de 76 años ya cinco hermanos que están entre las familias que dice que no tienen suficiente comida, Suministros médicos en la zona de Ganfouda. Libia ha estado acosada por la violencia y el caos desde el derrocamiento y la muerte de Muhammar Gadhafi, un hombre fuerte de muchos años, en una guerra civil de 2011. El barrio de Benghazi de Ganfouda en particular ha sido asediada durante meses por las tropas del ejército libio que responden a un poderoso comandante militar. Hamza ha estado pidiendo al gobierno canadiense que hable sobre lo que él llama una situación de deterioro, pidiendo a Ottawa que haga un llamado fuerte para que las necesidades básicas sean permitidas en Ganfouda y para la evacuación segura de las familias asediadas a través de una parte neutral, de acuerdo con ley internacional.También quiere que Canadá exprese que se preocupa por el bienestar y el paradero de los civiles a quienes se prometió un paso seguro y dejó Ganfouda en enero. Alega que algunas de esas personas fueron maltratadas y detenidas. Asuntos Globales de Canadá dice que "Canadá apoya el acceso libre y sin obstáculos para la asistencia humanitaria y para los civiles que desean salir a hacerlo en la seguridad". El portavoz de la ONU, Austin Jean, dijo que Canadá está "profundamente preocupado" por el conflicto armado en Libia y su impacto humanitario en los civiles, incluso en el distrito de Ganfouda. Pero Hamza dice que Canadá puede decir y hacer más. "No encontré nada, dije que tenía que hacer un movimiento", dijo el jugador de 50 años. "Hice este viaje a Turquía para estar disponible con mi familia para tomar una acción que salve vidas". Hamza dijo que ha oído hablar de civiles en Ganfouda teniendo que recurrir a comer hojas y beber agua de lluvia a medida que se agotan los suministros.Ha tomado prestado dinero y ha puesto a la familia SUV a la venta para tener suficientes fondos para proveer a 30 familias con comida, agua y medicamentos básicos durante al menos 10 días.