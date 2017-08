Floyd Mayweather gana a Conor McGregor y demuestra porque es el mejor boxeador de la historia

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather derrotó por nocaut técnico en el décimo asalto a la estrella de las artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor, la noche del sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y se despidió definitivamente del boxeo a sus 40 años.

McGregor arrancó el combate con mucho ímpetu, pero su esfuerzo le acabó pasando factura con el transcurso de los asaltos. Mayweather, en cambio, se fue haciendo grande tras cada round y, en el décimo, el árbitro tuvo que finalizar la pelea.

Con este triunfo, Mayweather se retira con una inmaculada carta de 50 victorias y ninguna derrota, superando a su vez a la leyenda Rocky Marciano. “Está decidido, no vuelvo más. Esta es una decisión que le debo a mi familia y que voy a cumplir. Me voy 50-0. Ya está, es hora de partir”, declaró el finalizar el encuentro que terminó pasada la media noche.

Cuando finalizó el combate, los dos púgiles sonrieron felices. Ambos se sentían ganadores: McGregor, en su primera pelea como boxeador, logró aguantar diez rounds a uno de los mejores libra por libra de la historia, mientras que Mayweather conservó su invicto, amplió su racha y se embolsó cerca de US$200 millones.

Pero no fue sencillo para Mayweather. El irlandés, conocedor de que sus opciones pasaban por brillar en los primeros instantes del combate, comenzó mejor que su contrincante, logrando dirigir varios golpes a la cabeza de su rival y ganando a los puntos en los primeros minutos. En el cuarto round todo cambió. El cansancio se empezó a notar a Conor McGregor y Mayweather se adueñó del choque.

En el séptimo McGregor se salvó de milagro, pero, en el décimo round, el referí se vio obligado a poner fin a la contienda cuando el irlandés se tambaleaba y se mantenía en pie como podía agarrado a las cuerdas. Los aficionados, por su parte, abandonaron las gradas satisfechos. Al final de la cartelera, Mayweather anunció una vez más su retiro del deporte y recibió el llamado Money Belt, una pieza artesanal hecha de oro, zafiros y esmeraldas entregada por el Consejo Mundial de Boxeo.

“Mucha gente pensaba que no se iba a hacer esta pelea. Pero se hizo y la gente no puede decir que no hubo espectáculo. Floyd es un deportista fuera de serie y fue un honor enfrentarlo”, comentó McGregor, quien en los próximos días decidirá si vuelve a pelear en el UFC este año o si esperará hasta el 2018 para defender su título ligero.

