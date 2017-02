Encontrar la vida en 7 exoplanetas será un reto

La posibilidad de encontrar vida en otros mundos recibió un gran impulso esta semana con el anuncio de que siete planetas del tamaño de la Tierra se han encontrado alrededor de una estrella cercana, tres de los cuales se encuentran dentro de la llamada zona habitable donde el agua y, Existen en sus superficies. Demostrar que la vida realmente prospera allí, sin embargo, será extremadamente difícil. Los siete planetas que orbitan la estrella TRAPPIST-1, forman un sistema solar completamente diferente al nuestro. La débil estrella enana es mucho más pequeña que nuestro sol, proyectando un resplandor naranja crepuscular sobre todo el sistema. Y mientras que la estrella no pone mucha energía, todos sus planetas se amontonan cerca como campistas alrededor de brasas resplandecientes de un fuego, así que todavía reciben bastante luz y calor para ser ambientes calientes y cómodos para que la vida prospere. Todo el sistema TRAPPIST encajaría dentro de la órbita de Mercurio, y los planetas están tan cerca uno del otro, una persona de pie en uno sería capaz de ver características en algunos de la forma en que vemos cráteres y montañas en nuestra luna. Pero para ser claros, hay mucho que aprender sobre estos planetas porque los astrónomos no los han visto. Los mundos alienígenas se entregaban pasando delante de su estrella mientras orbitaban, haciendo que la luz de la estrella se oscureciera ligeramente desde nuestro punto de vista. Esta técnica ha encontrado miles de planetas extrasolares, pero toda la luz de las estrellas que oscurece nos dice es el tamaño y las órbitas de los planetas. No nos dice qué tipo de atmósfera pueden tener, o incluso qué color son.