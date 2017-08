Dembélé es presentado por Barcelona

El internacional francés llegó procedente del Borussia Dortmund tras el pago de 105 millones de euros más 45 millones en conceptos variables, la segunda operación más cara de la historia.

Con el antiguo dorsal 11 de Neymar en la espalda, el joven atacante francés Ousmane Dembélé fue presentado este lunes por el Barcelona, que pagó por él 105 millones de euros para llenar el vacío dejado por el brasileño.

“Estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo con los mejores jugadores del mundo. Mi objetivo es aprender de los mejores jugadores del mundo, de Luis Suárez, de Messi”, afirmó en rueda de prensa el futbolista de apenas 20 años.

Delgado y habilidoso con ambas piernas, el internacional francés llega procedente del Borussia Dortmund tras el pago de 105 millones de euros más 45 millones en conceptos variables, la segunda operación más cara de la historia.

“Eso no me mete presión. Es el mercado de traspasos que se ha vuelto un poco loco. Francamente, yo no le presto atención”, aseguró.

También evitó las comparaciones con el brasileño Neymar, marchado a principios de agosto tras cuatro temporadas de azulgrana al París Saint-Germain por la suma récord de 222 millones de euros.

“No estoy aquí para reemplazar a Neymar. Barcelona necesitaba un jugador en esta posición y me llamaron a mi y yo daré todo por el equipo”, afirmó.

“Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo soy joven, es mi segunda temporada de profesional, aprendo todos los días, no tengo más que 20 años”, insistió, asegurando que llega al Barcelona “para crecer todavía más”.