¿Cuáles son las opciones que tienen los mexicanos para pedir la residencia en Canadá?

Por Vilma Filici / filici@filici.com Recientemente conocí el caso de una familia mexicana: papá, mamá y dos hijos en edad de estudios universitarios, que llegaron a Toronto con la intención de pedir refugio. Lamentablemente su caso no era sólido para un refugio y en este momento están en búsqueda de opciones para poder vivir legalmente en Canadá. Primeramente, estas personas están haciendo lo correcto dado que han hecho las consultas necesarias y se han dado cuenta que lo más seguro es que no van a calificar como refugiados, y por lo tanto lo mejor es que no pidan refugio. Porque en el momento que lo hagan, el Departamento de Inmigración o la Agencia de Servicios de Frontera (dependiendo donde pidan el refugio), les va a dar una orden de salida condicional, y esa orden se convertirá en una orden de deportación a los 30 días de haberles sido negado el refugio o el caso ante las cortes, si no han salido del país. De ser así, automáticamente les quedaría una orden de deportación, la cual lleva consigo el no poder regresar nunca a Canadá a menos que se obtenga una autorización para regresar a Canadá, el cual es un documento bastante difícil de obtener. Ahora bien, las personas que vienen específicamente de México (así como también para las que vienen de Colombia, Peru o Chile, que son los países latinoamericanos con los cuales Canadá tiene un Tratado de Libre Comercio) y que tienen ocupaciones que aparecen en las listas para permisos de trabajo temporales, tienen la posibilidad de conseguir una oferta de trabajo en una compañía canadiense y con ello obtener un permiso de trabajo sin tener que pasar por el riguroso proceso de la obtención de un Labour Market Impact Assessment o un permiso del Departamento de Recursos Humanos para que la compañía les pueda ofrecer el trabajo siendo extranjeros. Esta posibilidad se da solamente a estos cuatro países y es una pena si las personas no lo aprovechan ya que, aunque inicialmente es sólo un permiso de trabajo temporal, con este permiso de trabajo, si la persona está casada, su pareja puede también obtener un permiso de trabajo abierto, lo cual le posibilita trabajar en cualquier lugar, sin estar restringido como el solicitante principal. Y si tienen niños, estos pueden asistir a la escuela sin pagar tarifas como estudiantes extranjeros. Esa es una oportunidad excelente para los inmigrantes de esos cuatro países. ¿Pero qué pasa con quienes vienen del resto de países? Si consiguen una oferta de trabajo en Canadá y es una ocupación para la cual hay mucha demanda en el país porque no se consiguen trabajadores calificados, entonces se puede hacer el trámite para un Labour Market Opinion y también se puede obtener un permiso de trabajo. La importancia de estos permisos de trabajo no es solamente que el inmigrante va a estar de forma legal en el país, sino que también le va a dar la oportunidad, después de haber trabajado durante un año, de poder hacer el trámite para la residencia permanente bajo el programa Canadian Experience Class, bajo el Federal Skilled Workers o bajo el Trade Workers Program. Pero el haber trabajado en Canadá, y cuanto más tiempo trabajen en el país mejor, les dará puntaje adicional no solamente hacia la categoría bajo la cual están haciendo el trámite, sino que también hacia el sistema de procesamiento Express Entry. Otra opción para los hijos de esta familia mexicana es estudiar en Canadá, pues tal y como ya sabemos, los estudiantes internacionales son la clase preferida para convertirlos en inmigrantes para inmigración canadiense, dado que el gobierno les da muchísimos beneficios. Por ejemplo, los muchachos mayores de esta familia, si ellos se registran y son aceptados en una universidad o en un college para estudiar una certificación o un diplomado de un año o más, o una licenciatura o estudio de post grado, mientras estén estudiando van a tener el derecho a trabajar 20 horas semanales durante el periodo de estudios y 40 horas semanales cuando estén en receso o en vacaciones. Y cuando terminen de estudiar, dependiendo de los años de estudio que hayan obtenido, si el curso era de un año les van a dar un permiso de trabajo de un año, si el curso era de dos años o más le van a dar un permiso de tres años, y es un permiso de trabajo abierto que les permite emplearse en cualquier ocupación. Después de haber trabajado durante un año, igual que los trabajadores temporales, tienen la oportunidad de hacer una solicitud para la residencia permanente. Los estudiantes internacionales van a recibir el mismo puntaje que recibe cualquier persona que esté haciendo la solicitud en términos del Express Entry, pero van a recibir puntaje adicional por haber estudiado y por haber trabajado en Canadá, por lo que la posibilidad de obtener la residencia permanente diría que es 99 por ciento segura. Algo importante a tener en cuenta es que los tramites no se pueden hacer estando dentro de Canadá, que los únicos que lo pueden hacer desde dentro del país son los mexicanos si aplican bajo el Tratado de Libre Comercio, como profesionales. Para el resto, el trámite lo tienen que hacer fuera de Canadá, ya sea en línea o mandándolo al Centro de Solicitud de Visas en su país de origen. Lo mismo es para los estudiantes internacionales. Se puede cambiar un permiso de trabajo a un permiso de estudio y viceversa, pero no se puede cambiar una visa de visitante a permiso de estudiante dentro del país, en ese caso también se tiene que hacer el trámite en línea o a través de un consulado. Esta familia me comentó que algunas personas les habían recomendado hacer una solicitud de residencia por razones humanitarias. Lo que yo les expliqué es que, para hacer este tipo de trámite, si están recién llegados al país y no hay una razón muy especial, las posibilidades son de que no sean aceptados. Razones Humanitarias generalmente es para personas que han estado en el país durante cuatro, cinco años o más, están muy bien establecidas, han trabajado, han ahorrado dinero, los niños están estudiando y lo han estado haciendo desde que llegaron, la familia ha realizado trabajo voluntario, han aprendido el idioma, etc. etc., etc. En ese tipo de casos sí pueden hacer el trámite de solicitud de residencia por Razones Humanitarias.