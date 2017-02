Según el diario El Tiempo, en el reporte del 2016 sobre la corrupción en el mundo, revelado el 25 de enero por Transparencia Internacional, Colombia es percibido como un país con un alto índice de corrupción en el sector público: por tercer año consecutivo recibió una baja calificación. De hecho, desde 1995, cuando se inició la medición, no ha obtenido buenas notas. Colombia no luce tan mal en corrupción frente a sus vecinos La medición de Transparencia Internacional pone al país en mejor posición que México y Argentina. En el reporte del 2016 sobre la corrupción en el mundo, revelado el 25 de enero por Transparencia Internacional, Colombia es percibido como un país con un alto índice de corrupción en el sector público: por tercer año consecutivo recibió una baja calificación. De hecho, desde 1995, cuando se inició la medición, no ha obtenido buenas notas. Aunque suene a justificación, Colombia no es la peor nación de Latinoamérica en niveles de corruptela. Esa posición la ocupa Venezuela. Si nos detenemos en lo que dice el informe, el país no parece estar tan mal frente a sus vecinos. Trece países de la región –entre ellos México, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Bolivia– están peor que Colombia. Basta recordar que casi ningún Estado de este lado del mundo se salvó de recibir dineros sucios de la empresa brasileña Odebrecht. Según el documento, el sector público colombiano es percibido como proclive a las prácticas corruptas y por eso obtuvo una calificación de 37 puntos sobre 100 (donde 0 significa una percepción de muy altos niveles de corrupción y 100, una percepción de ínfimos niveles de corrupción). En relación con el mundo, este puntaje deja a Colombia en el puesto 90 entre 176 países. Esa clasificación demuestra que no han sido suficientes los esfuerzos para combatir este flagelo, como la ley que endurece las medidas antisobornos promulgada el año pasado. De acuerdo con el índice de percepción de corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, la sociedad colombiana está mal en gobernabilidad, competitividad y temas institucionales y políticos. Pero el IPC no es único indicador de que las cosas no van bien a pesar de la implementación de diversas medidas. La ‘Encuesta global sobre el fraude’ de Ernst & Young, aplicada a empresas privadas, arroja también puntajes malos para Colombia y para Latinoamérica. Liudmila Riaño, de la firma Ernst & Young, explicó que la medición se hizo con empresas de diferentes industrias y, específicamente, a 50 empresarios de cada país. Por Latinoamérica fueron encuestados ejecutivos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.Un primer resultado arroja que el 80 por ciento de los empresarios entrevistados en Colombia –que ocupó el séptimo lugar en la medición– considera que el soborno y la corrupción están presentes en los negocios. El puntaje está por encima del promedio suramericano: 74 por ciento. Brasil, el gigante latinoamericano, ocupó el primer lugar en la encuesta, publicada en abril del año pasado. El 90 por ciento de sus empresarios admitió que la ilegalidad está presente en su entorno. En el sexto lugar está México, con el 84 por ciento. En Colombia, el 30 por ciento de los encuestados indicó que para mantener un negocio estaría dispuesto a cometer acciones poco éticas, como falsificación de estados financieros, pagos de dinero y entrega de regalos. El porcentaje es alto comparado con el promedio de los países de Suramérica (26 por ciento). http://www.eltiempo.com/