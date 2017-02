China y EEUU preparan un encuentro entre Xi y Trump en el marco del G20

China y Estados Unidos están preparando un encuentro entre sus presidentes, Xi Jinping y Donald Trump, en el marco de la reunión del G20 que se celebrará en Alemania en julio, publicó hoy el diario South China Morning Post. Diversas fuentes chinas confirmaron al periódico que se ha propuesto que Xi y Trump mantengan su primera reunión en esa cita, después de la llamada que mantuvieron a principios de este mes, indica el rotativo. "Pekín está en contacto con el equipo de Trump sobre la posibilidad de un encuentro bilateral en los márgenes de la cumbre del G20 en Hamburgo en julio", señaló una de estas fuentes, y añadió que Washington también ha expresado su intención de que esa reunión tenga lugar. No obstante, aún está por confirmar que el nuevo presidente de Estados Unidos participará en el G20 y, en el caso de que no lo hiciera, analistas locales consideran que el "cara a cara" entre ambos mandatarios se podría producir en Vietnam a finales de año, durante la cita que celebrará el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en este país. China también está organizando una reunión de alto nivel para el mes de mayo, centrada en el corredor económico que está promocionando (conocido como la nueva Ruta de la Seda), y se espera que reúna a numerosos líderes mundiales, entre ellos, el ruso Vladímir Putin o la británica Theresa May, si bien Trump no parece estar en la lista de invitados. Desde la llegada al poder del magnate, muy crítico con las políticas económicas y de defensa de Pekín, las relaciones entre EEUU y China se han vuelto a tensar, si bien este mes se produjo un acercamiento con la primera llamada entre ambos presidentes, que Pekín consideró "muy buena". La conversación, en la que Trump dejó a un lado su acercamiento a Taiwán para contentar al régimen comunista, sentó las bases para un futuro encuentro y evidenció el interés de ambas potencias por mantener una relación constructiva a pesar de sus diferencias. Pekín, 24 feb (EFE).-