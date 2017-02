192-182. Davis impone marca en puntos en el triunfo de la Conferencia Oeste

El ala-pívot Anthony Davis reclamó el protagonismo del Partido de Las Estrellas de la NBA, al anotar 52 puntos y 10 rebotes en la victoria de la Conferencia Oeste por 192-182 sobre la Conferencia Este. Davis acaparó los reflectores con su ataque de 52 puntos, 10 más de los que anotó Wilt Chamberlain y superó una marca que había estado vigente desde hace 55 años. El resultado final de 192-182 también marcó la anotación más amplia en historia de la liga. A Davis le resultaron suficientes 32 minutos sobre la pista de juego para imponer su marca y dirigir el ataque y triunfo de la Conferencia Oeste. El ala-pívot de Nueva Orleans anotó 26 de 39 tiros de campo -también nueva plusmarca-, no consiguió triples, ni tiros de personal y tampoco entregó asistencias. Sus acciones dentro del campo de juego le valieron el honor de conseguir el premio al Jugador Más Valioso (MVP). "Fue un fin de semana divertido, y lo coroné con el MVP, afortunadamente todos mis compañeros me ayudaron a conseguir la puntuación que logré", dijo Davis. "Todos estuvieron atentos de mí durante todo el partido y me entregaron el balón tantas veces que por ellos pude conseguir este logro", destacó. El reserva Russell Westbrook aportó 41 tantos y el alero Kevin Durant consiguió triple-doble de 21 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. El base Stephen Curry también encestó 21 tantos para la Conferencia Oeste. En el ataque de la Oeste el pívot español Marc Gasol consiguió doble-doble de 10 tantos y 10 rebotes en 21 minutos de acción. Gasol anotó 5 de 7 tiros de campo y entregó ocho asistencias. DeMarcus Cousins encestó tres tantos y jugó sólo dos minutos, lo que incrementó las especulaciones de que sería trasladado a los Kings de Sacramento. Los Pelicans de Nueva Orleans han estado mostrando interés en conseguir los servicios de Cousins, por lo que iniciaron pláticas con los Kings de Sacramento. Por la Conferencia Este el líder del ataque fue el alero griego Giannis Antetokounmpo, con 30 puntos. LeBron James lo apoyó con 23 tantos y el base Kyrie Irving logró doble-doble de 22 tantos y 14 asistencias. James se convirtió en el primer jugador de Todas las Estrellas en eclipsar 300 de por vida. Nueva Orleans (EEUU), 19 feb (EFE).-