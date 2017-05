Vive con Kelly va a salvo, se quedó con Ryan Seacrest

Después de Janet Jackson y Nipplegate, conseguimos cálido y cómodo Paul McCartney en el posterior Super Bowl. Después de la segunda temporada de Chris Rock en Hollywood en los Oscar, los productores fueron con Jimmy Kimmel, un personaje de fama amistosa.

Michael Strahan tuvo una buena actuación como co-anfitrión del programa de la mañana de ABC con Kelly Ripa, pero después de que el programa terminó seriamente la salida de la ex estrella de la NFL, no es de extrañar que el nuevo co-anfitrión sea el inocente – y ubicuo – Ryan Seacrest.

“Teniendo en cuenta las consecuencias radiactivas de la salida nuclear de Strahan hace un año, los ejecutivos estaban probablemente en alerta máxima para evitar cualquier cosa remotamente explosiva”, dice Vinay Menon, columnista de arte y vida del Toronto Star.

“Seacrest puede ser la forma de vida menos polémica en Hollywood, casi inerte, lo que significa que no robará nada del oxígeno de Ripa y encajará sin resistir”.

El mundo del espectáculo matutino sigue siendo un mercado de medios ultra competitivo, que es increíblemente sensible a las vibraciones de sus personalidades en el aire.

Aunque incluso él se describió como llano como helado de vainilla, Seacrest también es regularmente promocionado como uno de los trabajadores más duros de la industria del entretenimiento. Se alzó a la fama como anfitrión de American Idol y heredó el manto de “el nuevo Dick Clark”, en parte para tomar el programa de la emisora ​​icónica anual de Año Nuevo especialidades de televisión.

Seacrest continuará con su programa de radio diario que incluye música clásica y entrevistas de celebridades. Mientras tanto, su fructífera colaboración continua con E! Red incluye el recibimiento y la producción de varios specials, incluyendo la cobertura de la alfombra roja de acontecimientos importantes como el Oscar y los premios Emmy.

También tienes a Seacrest para agradecer a Keeping Up with the Kardashians, que es sólo uno de los shows de su productora epónima (el drama de la policía de Jennifer Lopez, Shades of Blue y Jamie Oliver’s Food Revolution son otros dos).

Con Idol ahora fuera del aire, es comprensible que Seacrest aceptaría un nuevo concierto de alto perfil (incluso uno que ahora requiere dividir su tiempo entre su base actual de Los Ángeles y los estudios de Live en Nueva York).

Pero, ¿qué obtiene Ripa’s Live de esto?

En Seacrest, ABC obtiene un rostro amistoso que tiene una historia con Ripa (además de sus estancias de invitados, que comenzó a co-presentando especiales de desfile Disney de vacaciones hace más de una década), así como un experimentado radiodifusor en vivo, según crítico de televisión Bill Brioux.

“Siempre fue muy positivo y optimista en Idol y creo que eso es importante por la mañana, no es cínico u oscuro, tiene un historial probado … Es algo que necesitas en ese programa”.

Sin embargo, mientras que Strahan fue “un cambio bienvenido” para Live y ABC en sí – el jovial NFL Hall of Famer ayudó a extender el espectáculo a nuevos públicos – queda por ver lo que Seacrest podría ofrecer en última instancia.

“Obviamente [Seacrest] tiene mucha credibilidad en la música – veremos quién viene en el show como resultado de eso. No sé si él va a ser un cambiador de juego como Strahan. El mismo mundo del entretenimiento que Kelly ya está, probablemente no “, señala Brioux.

Sin embargo, seguro y predecible Seacrest era “una elección tan obvia que es aburrida”, dice el presidente de la Asociación de Críticos de Televisión Amber Dowling, quien cree que Ripa ha hecho un gran trabajo dirigiendo la nave con Una amplia gama de huéspedes durante el año pasado.

“Honestamente no pensé que necesitaban un nuevo anfitrión”, dice Dowling, añadiendo que la elección de alguien que parece tener un estilo y una perspectiva similares a Ripa es “una gran oportunidad perdida” dado que su gran química en el aire Con Strahan era “porque eran tan diferentes”.

Avanzando, el calor definitivamente estará encendido, especialmente con el ex Fox News de peso pesado Megyn Kelly próxima NBC mañana show acaba de anunciar como un nuevo rival.

¿Pueden Ripa y Seacrest unirse para hacer magia de la mañana?

“Seacrest es un nombre familiar con múltiples empleos en Hollywood y tiene un seguimiento que en gran medida no se superpone con la audiencia en vivo, pero, crucialmente, no es incompatible”, dice Menon.

“Estas cualidades -junto con el hecho de que no causará estragos entre bastidores- probablemente ensombrecieron todas las otras consideraciones.El programa probó una cara relativamente nueva y diversa la última vez con Strahan y eso no terminó bien”.