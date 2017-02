Viola Davis gana el Bafta a mejor actriz secundaria por “Fences”

La estadounidense Viola Davis recibió hoy el premio Bafta a mejor actriz secundaria por su papel de Rose Maxson en "Fences", cinta dirigida por Denzel Washington. En la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, Davis, que ya ganó el Globo de Oro el pasado mes de enero, se impuso a Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion"), Hayley Squires ("I, Daniel Blake") y Michelle Williams ("Manchester by the Sea"). "Muchísimas gracias a todos y felicidades a todas las otras nominadas", aseguró una emocionada Davis sobre el escenario del Royal Albert Hall tras recibir el galardón, de manos de Hugh Grant. "Cuando mi padre murió, uno de las primeras cosas que pensé fue: '¿Tuvo significado su vida? Y August (Wilson, guionista del filme) responde a esa pregunta de forma maravillosa", agregó. "Porque lo que hizo fue decir que nuestras vidas, como afroamericanos, importan. E importante de verdad. Gente que no ha llegado a los libros de historia, pero que tiene una historia en sí. Y esas historias merecen ser contadas. Muchas gracias, August", sentenció Davis en un emotivo discurso. Este el primer Bafta que gana la actriz estadounidense, que estuvo nominada en 2011 en la categoría de mejor actriz protagonista por "The Help". Londres, 12 feb (EFE).-