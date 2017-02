Varios activistas entregan 3,5 millones de firmas contra el CETA en Estrasburgo

Activistas contrarios a los tratados de libre comercio e inversión de la Unión Europea con Canadá (CETA) entregaron hoy en la Eurocámara 3,5 millones de firmas a los vicepresidentes del Parlamento Europeo Ulrike Lunacek (Verdes) y Dimitros Papadimoulis (Izquierda Unitaria). Este miércoles, el pleno de la Eurocámara dará luz verde previsiblemente -los grandes grupos lo apoyan- al Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es impulsar el comercio de bienes y servicios y el flujo de inversiones. Al CETA, que eliminará los aranceles sobre la mayoría de bienes y servicios y abrirá el mercado canadiense de contratación pública a las empresas europeas, se oponen la mayor parte de los Verdes europeos y de la Izquierda Unitaria, por lo que sus más altos cargos en el PE, Lunacek y Papadimoulis, han querido participar en el acto simbólico de recogida de las firmas por los activistas de la plataforma "Stop TTIP and CETA". "Con 3,5 millones de firmas y decenas de miles de preguntas remitidas a los eurodiputados, los ciudadanos europeos han dejado claro que rechazan el CETA. La Eurocámara no puede ignorarlos", dijo la portavoz en Francia, Amélie Canonne. Lunacek señaló que en las próximas horas, a dos días del voto, su grupo intentará "convencer al máximo de eurodiputados para que voten que no". El eurodiputado Xabier Benito, presente en el acto de entrega de las firmas en Estrasburgo, declaró a Efe que el CETA "vaciará de poder a los parlamentos, pues estos acuerdos, como el TTIP, se basan en la pérdida de soberanía, de democracia y van en detrimento de los derechos sociales". "No entendemos cómo el PP, el PSOE, Ciudadanos y PNV van a votar a favor", señaló. También Marina Albiol (IU) reiteró hoy su oposición al CETA, que dijo "más que un tratado o un acuerdo es una especie de 'constitución transatlántica' hecha a la medida de la derecha política y económica europea". La portavoz de IU en la Eurocámara denunció que lo mismo que ocurre con otros tratados como el TISA o el TTIP, son acuerdos ideados en última instancia "para que la izquierda, aunque gane en las urnas, no pueda aplicar políticas de izquierdas". Estrasburgo (Francia), 13 feb (EFE).-