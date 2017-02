“Una fuerte evidencia” de la relación entre la obesidad y algunos de los principales cánceres según un nuevo estudio

Un nuevo estudio concluye que hay "evidencia fuerte" para apoyar la asociación entre la obesidad y 11 tipos de cáncer, en su mayoría de los órganos digestivos y malignas relacionadas con hormonas. Un equipo de investigadores internacionales examinó los datos de 204 metanálisis, que combinan la evidencia de varios estudios individuales. Usando una nueva técnica estadística llamada "revisión paraguas", fueron capaces de evaluar qué tipos de cáncer tenían las asociaciones más fuertes con la obesidad.Adenocarcinoma esofágico Mieloma múltiple Cáncer de la cardia gástrica Cáncer de colon (en hombres) Cáncer de recto (en hombres) Cáncer del sistema de vías biliares Cáncer de páncreas Cáncer de mama posmenopáusico (donde no se usó terapia de reemplazo hormonal) Cáncer endometrial (en mujeres premenopáusicas) Cáncer de ovario Cancer de RIÑON Los investigadores encontraron que había "una incertidumbre sustancial" con respecto a las asociaciones entre la obesidad y otros 25 tipos de cáncer. Ellos reconocieron que podría haber una asociación válida con esos cánceres también, pero se requiere más estudio. "La obesidad está fuertemente relacionada con un número significativo de cánceres, y no hay duda de que este es el caso", dijo el primer autor del estudio, Maria Kyrgiou, del Imperial College de Londres. "El principal mensaje es que tenemos la evidencia, tenemos que darnos cuenta del momento en que un paciente obeso entra en nuestra clínica, este es un paciente que está en alto riesgo", dijo. Se espera que los médicos sean capaces de dirigir estrategias personalizadas de prevención del cáncer a esas personas.A medida que las tasas de obesidad aumentan en Canadá y en todo el mundo, la última investigación añade mayor urgencia para abordar la enfermedad, que también se ha asociado con la hipertensión, diabetes y osteoartritis. Estadísticas Canadá informa que alrededor del 20% de los adultos en Canadá son obesos. Y en todo el mundo, la obesidad se ha más que duplicado desde 1980, según la OMS. Kyrgiou dijo que hace la reducción de la obesidad un "fenomenal problema de salud pública", a la par con los esfuerzos para disminuir el consumo de tabaco que se llevaron a cabo en el pasado.La Dra. Arya Sharma, profesora de medicina y cátedra de obesidad en la Universidad de Alberta, dijo que las últimas investigaciones destacan la necesidad de mejorar la prevención y el tratamiento de la obesidad. "Creo que es un recordatorio para todos nosotros que deberíamos estar tomando la obesidad mucho más en serio", dijo. Sharma señaló que los pocos tratamientos disponibles para la obesidad se limitan a la cirugía bariátrica oa un pequeño número de fármacos, que a menudo no están cubiertos por los planes de beneficios. También señaló que la prevención a menudo se centra en la dieta y el ejercicio, cuando las causas de la obesidad pueden ser más complejas. Esta última investigación analizó los estudios observacionales, por lo que no proporciona una visión de cómo la obesidad podría causar cáncer. Pero como los investigadores tratan de responder a esa pregunta, Kyrgiou dijo que los cánceres que se encuentran fuertemente asociados con la obesidad proporcionará un buen lugar para comenzar.