Una decena de detenciones en nuevos disturbios en la periferia de París

La Policía francesa detuvo anoche a una decena de personas en nuevos disturbios vinculados con el violento arresto el pasado 2 de febrero de un joven que supuestamente fue violado con una porra extensible y agredido por un grupo de policías en el municipio de Aulnay-sous-Bois. Fuentes policiales confirmaron a EFE que estas últimas detenciones se produjeron en el municipio de Drancy, donde se quemaron algunos coches y se destrozó mobiliario urbano. Los jóvenes de esos municipios deprimidos de la periferia norte de la capital francesa están molestos con la actitud de las fuerzas del orden, que consideran demasiado violenta contra ellos. El desencadenante de los disturbios fue el arresto de Théo, un joven de 22 años y raza negra, que según su relato fue violado con una porra extensible por uno de los cuatro agentes de una patrulla durante un control de identidad. Uno de los policías implicados ha sido imputado por violación, mientras que los otros tres presentes recibieron cargos por actos de violencia voluntaria. Aunque los primeros elementos de la investigación interna de la policía apuntan a que el agente no le provocó un desgarro anal de forma voluntaria, el caso ha levantado una oleada de indignación en Francia. El ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, hizo hoy un llamamiento a la calma y aseguró que no tolerará actos violentos por parte de ninguno de los dos bandos. "No será aceptada ninguna deriva", indicó el ministro, que pidió confianza en la Justicia y respeto para las fuerzas del orden, y subrayó que la investigación en marcha "hará su trabajo sin ninguna presión". París, 13 feb (EFE).-