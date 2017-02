Un médico estadounidense dice que Canadá está minimizando los riesgos de plaguicidas contaminados

Un importante toxicólogo estadounidense cuestiona la respuesta de Canadá a un problema de cannabis contaminado en el sector de la marihuana medicinal, diciendo que los pacientes no reciben información precisa sobre los riesgos asociados con un plaguicida prohibido que miles de personas pueden haber consumido. Warren Porter, especialista en toxicología molecular y ambiental en la Universidad de Wisconsin-Madison, expresó que las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de la compañía, aprobados por Health Canada, a pacientes después de una serie de retiros recientes de productos son engañosos y parecen estar basados ​​en Ciencia defectuosa. Mettrum Ltd. y OrganiGram Inc. han enviado mensajes a los clientes durante los últimos dos meses informándoles que los productos que habían comprado estaban siendo retirados debido a la presencia de plaguicidas prohibidos, incluyendo myclobutanil, un fungicida que se sabe que emite cianuro de hidrógeno cuando se calienta. En esos mensajes, ambas compañías han minimizado el riesgo para los consumidores, diciendo que sólo estaban expuestos a pequeñas cantidades de la sustancia química prohibida. "Tenga la seguridad, este material no se considera que presenta un riesgo para la salud", dijo una carta a los clientes de Mettrum. OrganiGram envió una carta a los clientes informándoles que "la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota", mientras que Health Canada se ha referido a las cantidades de pesticidas prohibidos detectados como "trazas" que son "de bajo riesgo". El Dr. Porter se pregunta cómo podrían llegar a esa conclusión tan fácilmente. "No tienen ni idea de si eso es verdad o no. No hay datos de los que tenga conocimiento que darían esas seguridades ", dijo en una entrevista. El Dr. Porter levantó alarmas sobre el myclobutanil y otras sustancias químicas el año pasado en una conferencia de alto nivel sobre políticas de drogas en Nueva York, donde habló sobre los impactos que incluso cantidades minúsculas de químicos peligrosos pueden tener en el cuerpo. Salud Canadá envió varios representantes a esa conferencia. señaló que a pesar de que la cantidad de producto químico involucrado en los retiros puede ser clasificado como pequeño, no significa que los riesgos pueden ser descartados. "Las dosis ultrabajas pueden tener todo tipo de efectos biológicos, especialmente durante períodos más largos de exposición", dijo. "Así que cuando estas compañías dicen 'Oh, no hay ningún problema', lo primero que les preguntaría es ¿han estudiado los efectos sobre el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y la epigenética?" Grabaciones de mensajes telefónicos a los clientes de Mettrum, que fueron obtenidos por The Globe and Mail, dan la impresión de seguridad, diciendo que myclobutanil "es ampliamente utilizado en Canadá y en todo el mundo en cultivos alimentarios, incluyendo lechuga, fruta fresca y bayas". Sin embargo, aunque myclobutanil está aprobado para su uso en algunos alimentos para controlar el moho, está diseñado para ser lavado, mientras que cualquier residuo restante es metabolizado por el sistema digestivo para que no sea una amenaza para el cuerpo. La razón por la que está prohibido para las plantas que se fuman, incluyendo el tabaco, es que el producto químico entra en el torrente sanguíneo directamente a través de los pulmones, sin ser metabolizado. Los síntomas de intoxicación de bajo nivel de cianuro de hidrógeno incluyen mareos, dificultad para respirar y vómitos. Sin embargo, el Dr. Porter expresó que los efectos a largo plazo de myclobutanil en el cuerpo no se conocen, porque no han sido estudiados.