Un conductor de autobús muere después de apuñalar en la Universidad de Manitoba

Los testigos ayudaron a dirigir a la policía a un hombre que fue arrestado en el cercano río Rojo congelado - entre Freedman Crescent y Marine Drive - que se encuentra junto al campus.

El joven de 22 años sigue bajo custodia policial.

No se han presentado cargos.

Un oficial con la unidad canina cayó a través del hielo cuando volvió a investigar la escena.

Fue arrastrado a tierra por otros oficiales y no resultó herido.

"Creo que la acción rápida de nuestros miembros que estaban en la escena evitó que esto se convirtiera en una tragedia aún peor", dijo el jefe de policía de Winnipeg, Danny Smyth.

La policía anunció que Fraser y el hombre que lo apuñaló estaban solos en el momento del ataque.

Los investigadores planean revisar las imágenes de las cámaras en el autobús para determinar si el ataque ocurrió dentro o fuera del vehículo, agregó Smyth.

Una gran área de sangre se podía ver en la nieve cerca de un autobús que estaba aparcado junto a una acera.

-Es una ocurrencia rara -dijo Smyth-.

"Es una historia impactante cuando un servidor público es asesinado mientras trabaja.

"No creemos que esto va a suceder."

