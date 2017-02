TV en vivo llega a YouTube a menos que vivas en Canadá

Más de 40 canales de televisión en vivo llegan a YouTube este año por $ 35 dólares al mes, pero sólo si vives en Estados Unidos. El nuevo servicio, llamado YouTube TV, "estará pronto disponible en los mercados más grandes de Estados Unidos y se expandirá rápidamente para cubrir más ciudades de todo el país", anunció el martes la compañía. Pero aquellos en Canadá y otros mercados internacionales estarán esperando un tiempo más para cortar ese cordón. "YouTube TV es una aplicación exclusiva de EE. UU. En este momento", según un comunicado de un portavoz sin nombre de YouTube. "Esta proposición particular es única para el mercado de TV de los Estados Unidos y cualquier implementación adicional será considerada teniendo en cuenta el mercado local". ¿Como funciona? El servicio de streaming será accesible a través de las aplicaciones móviles de YouTube o sitio web, e incluye una función de DVR en la nube con almacenamiento ilimitado (aunque las grabaciones sólo pueden almacenarse durante un período de hasta nueve meses). YouTube está trabajando con afiliados de redes de TV locales en los mercados donde YouTube TV está disponible para ofrecer deportes locales, noticias y otros programas regionales. Una suscripción incluye el acceso a las cuatro principales redes de EE.UU. - ABC, CBS, FOX y NBC -, así como canales como ESPN, The CW, Disney, MSNBC y Fox News. Showtime también está disponible por un cargo adicional, pero las redes premium como HBO y AMC no están disponibles. El servicio es similar al servicio PlayStation Vue de Sony, Dish Network's Sling TV y AT & T DirecTV Now, todos los cuales ofrecen una superposición, aunque no idéntica, de canales en un rango de precios similar a YouTube TV. Al igual que YouTube TV, esos servicios sólo están disponibles en los EE.UU.