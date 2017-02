Trudeau es el tercer líder que se reunirá con Trump

El primer ministro Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, probablemente discutirán en su encuentro del lunes sobre el empleo, la clase media y el flujo de bienes y personas a través de la frontera. Esto ocurrirá mientras Trudeau trata de encontrar el equilibrio adecuado entre tranquilizar a los canadienses y no provocar al impredecible presidente. Trudeau no será el primer líder en reunirse con Trump en la Casa Blanca, por lo que el primer ministro tendrá un par de encuentros previos para estudiar si así lo desea: visitas del primer ministro británico, Theresa May, y del primer ministro japonés, Shinzo Abe. Aquí está una mirada a cómo cada reunión fue para los primeros ministros y cómo fueron percibidos por los medios de comunicación en sus países de origen. La PM británica Theresa May y el Primer Ministro japonés Shinzo Abe visitaron la Casa Blanca con resultados variables En la primera reunión de Trump con un líder extranjero en la Casa Blanca desde que llegó a ser presidente, May dijo que Trump había reafirmado el "compromiso inquebrantable" de ambos países con la OTAN. Trump había sugerido anteriormente que la alianza militar era "obsoleta" y que Estados Unidos no podría venir en ayuda de países que no cumplen con los objetivos de su propio gasto en defensa. May dijo que los dos coincidieron en que es importante que los países miembros "inviertan adecuadamente para enfrentar juntos nuestros desafíos compartidos". También dejó los Estados Unidos con los primeros pasos hacia un acuerdo comercial temprano con Gran Bretaña una vez que salga de la Unión Europea. El bullicioso Trump y la reservada May se esforzaron por demostrar su disposición a mantener estrechos lazos entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, algo que es particularmente importante para mayo, ya que aleja a Gran Bretaña de la Unión Europea. Ellos posaron para fotos antes de un busto de Winston Churchill en la Oficina Oval - una obsesión menor para secciones de la prensa británica - y Trump aceptó una invitación de la Reina a visitar Gran Bretaña este año. Los dos líderes se tomaron las manos brevemente mientras caminaban por la columnata de la Casa Blanca hasta su conferencia de prensa en el Salón Este.