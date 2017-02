Tres empresarios mexicanos murieron en accidente de helicóptero en Guatemala

Guatemala, 7 feb (EFE).- Los tres pasajeros del helicóptero que se estrelló hoy en el aeropuerto internacional La Aurora, en el sur de la capital guatemalteca, eran empresarios mexicanos.

El responsable de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Carlos Velásquez, confirmó en una conferencia de prensa que los tres mexicanos, empresarios que estaban analizando posibles inversiones en el país, iban a bordo de la aeronave pilotada por el guatemalteco Daniel Castillo, que también falleció.

El helicóptero MD600, de color amarillo y con placas N245SE, quedó totalmente destrozado tras el impacto y, según su hoja de ruta, salía del aeropuerto de la capital con destino a la mina La Acantera Verde, en el departamento de Zacapa.

El siniestro tuvo lugar este martes a las 12.53 hora local (18.53 GMT) en la pista principal del aeropuerto por causas que aún se investigan, pues el piloto, dijo Velásquez, no se puso en contacto en ningún momento con la torre de control para informar de alguna falla mecánica.

Las pasajeros fueron identificados como Julio, Ramón y Leticia Velasco, los tres mexicanos.

En este momento los vuelos a La Aurora están siendo desviados hacia El Salvador y los fiscales del Ministerio Público (MP) trabajan en la pista para poder dilucidar las causas de este accidente, que se sospecha pudo ser por una falla en el motor.

Velásquez dijo que las instalaciones aéreas permanecerá cerradas el tiempo que sea necesario hasta que los fiscales terminen con las pesquisas y añadió que, hasta el momento, dos vuelos no despegaron, siete fueron desviados y cuatro, que están pendientes de aterrizar, no se sabe si lo harán en Guatemala.

Todo depende de los trabajos que aún quedan por desarrollar en la pista, sobre todo de limpieza.

Medios locales señalan que el helicóptero, pilotado por Castillo, exaviador de la Fuerza Área Guatemalteca, estuvo en el aire apenas dos minutos y luego impacto contra el suelo.