Tres agentes de policía de Toronto fueron declararos inocentes en juicio de agresión sexual contra una mujer

Para sorpresa de pocos, los tres policías de Toronto acusados ​​de agredir sexualmente a una mujer, oficial de estacionamientos, fueron hallados inocentes .

Anne Molloy, juez de la Corte Superior de Ontario, parecía casi reacia y se disculpó cuando encontró demasiadas debilidades e inconsistencias en la “memoria desigual” de la mujer sobre la noche de enero del 2015 cuando ocurrieron los hechos.

Las declaraciones de la víctima no convencieron a la juez que al final declaro inocentes a los agentes de policía. Joshua Cabero, Leslie Nyznik y Sameer Kara. “Juzgar con dudas no es correcto y hay muchas inconsistencias en el testimonio de la víctima” afirmo la juez. Al final no se sabe si el sexo que se produjo en una habitación de hotel fue con o sin su consentimiento.

“Para condenar, es necesario estar satisfecho más allá de una duda razonable de que su evidencia era creíble y confiable con respecto a lo que aconteció en la habitación de ese cuarto”, dijo Molloy. “Dada la fragilidad de su testimonio, simplemente no puedo estar segura de ese hecho importante en el grado de certeza necesario para hacer una decisión de responsabilidad penal.

“En consecuencia, considero que los tres acusados ​​son inocentes”.

Al escucharse esto en el recinto se escuchó, un grito de “¡Sí!” mientras los tres oficiales intercambiaban sonrisas y miraban aliviados.

La víctima, que había aguantado días de duros interrogatorios de tres abogados durante el juicio que duro un mes, prefirió no estar en la sala de audiencias para escuchar el veredicto y ser testigo de la alegría de sus supuestos abusadores.

Su desilusión, fueron los videos de seguridad que contaban una historia diferente a la que ella dio a la la corte. Las imágenes mostraban a la mujer que salía de un taxi en sus botas de tacón alto y luego de pie fuera del ascensor del hotel, sin mostrar ningún problema físico.

Video de los hechos

Pero en el tribunal, ella describió ser impotente para detener los ataques sexuales porque estaba completamente incapacitada por el alcohol y posiblemente una droga se le mezclaron en la bebida.

“La evidencia y el testimonio presentados por la víctima, está llena de inconsistencias “, dijo Molloy. “De hecho, la evidencia objetiva existente (el video y la evidencia de opinión del toxicólogo) contradice el testimonio de la víctima en este caso”.

Esto no quiere decir que la juez, creyera por completo el cuento contado por Nyznik, el único oficial que testificó.

En su testimonio, Nyznick afirma que la oficial de estacionamiento inició y consintió todos los actos sexuales que tuvieron lugar.

“La cuestión no es si se comportaron admirablemente, o incluso éticamente los agentes de policia”, dijo. “No puedo hacer un hallazgo de culpabilidad basado en pruebas como esta. Sobre la base de la evidencia del querellante, no puedo estar seguro de lo que sucedió en esa habitación de hotel.

“Simplemente no es seguro no es convincente.”

El abogado de Nyznik, Harry Black, dijo que su cliente está deseando poner esto episodio en el olvido y volver a trabajar. No hay ninguna palabra sobre cuándo será – los tres oficiales están actualmente suspendidos con salario.