TIFF una lluvia de estrellas del cine en Toronto

La 42 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) comenzó el jueves en Toronto, y durante los próximos 8 días se proyectarán 339 cintas de 74 países.

Notas del festival, estrellas y películas

El actor estadunidense Jake Gyllenhaal es el protagonista de la película ‘Stronger’, de David Gordon Green, que recrea el ataque terrorista en el maratón de Boston y se centra en la experiencia de un sobreviviente, Jeff Bauman.

La cinta estadunidense ‘Mother!’, de Darren Aronofskyn, reúne a un gran elenco (Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris y Michelle Pfeiffer) para representar un thriller psicológico sobre una pareja amenazada por la llegada a su tranquilo hogar de un desconocido.

Lady Gaga acudirá al estreno del documental ‘Gaga: Five Foot Two’, de Chris Moukarbel, que se proyectará hoy en el elegante Elgin Theatre y al final del cual la artista hará una breve presentación.

Guillermo del Toro presentará su reciente producción estadunidense ‘The shape of water’ (La forma del agua), protagonizda por Sally Hawkins y Octavia Spencer.

La cinta se enmarca en los años de la Guerra Fría, cuando dos empleadas de limpieza descubren un experimento secreto en un laboratorio del gobierno estadunidense: una criatura acuática, que logra entender el lenguaje a señas de una de ellas.

La película, se estrenará comercialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre.

Gael García Bernal estelarizará ‘If you saw his heart’ (Si tú vieras su corazón), una producción francesa dirigida por Joan Chemla. Basada en la novela ‘Boarding Home’, del escritor cubano Guillermo Rosales y trata sobre una joven pareja de solitarios que luchan por estar juntos.

“Stronger”, con Jake Gyllenhaal, y la comedia “The Upside” dominan hoy TIFF

La segunda jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena hoy “Stronger”, un drama sobre supervivientes del atentado de la maratón de Boston en 2013, y “The Upside”, el “remake” de la francesa “Intouchables”.

Pero además de las dos películas que protagonizan el programa de Galas del TIFF, la segunda jornada de la muestra canadiense también está dominado por el estreno mundial del documental “Gaga: Five Foot Two”, sobre la artista Lady Gaga, y “Molly’s Game”, el debut como director de Aaron Sorkin.

