‘Sus derechos son significativamente más estrechos’: asesoramiento de abogados canadienses a los visitantes de Estados Unidos

Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly

Pueden presentarse controles de seguridad más estrictos para aquellos que quieran cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, señaló el pasado jueves que a los visitantes de Estados Unidos se les podría pedir que entreguen sus contraseñas de medios sociales, a los funcionarios, como parte de las medidas de seguridad mejoradas. Su anuncio se hace eco de uno similar hecho por la administración de Obama en junio .de la Asociación de Libertades Civiles de BC, habló con la anfitriona Helen Mann acerca de qué derechos tienen los canadienses cuando llegan a la frontera con los Estados Unidos. Ella advierte que muchas de estas políticas existieron antes de que Trump asumiera el cargo. La cuestión sigue siendo cómo se están aplicando.Sra. DiPuma, hablando en términos generales, ¿cómo describiría los derechos que tenemos los canadienses cuando presentamos nuestros pasaportes a un funcionario de aduanas estadounidense?Bueno, en general, EE.UU. tiene una cantidad significativa de discreción sobre cómo van a permitir que la gente entre en el país. Así que cuando usted está en Canadá, está derecho a los Derechos de la Carta, y, si está en suelo de EE.UU., también tiene todos los derechos bajo su constitución. Pero cuando estás en la frontera, los tribunales de ambos países han determinado que tus derechos son significativamente más estrechos. Así, por ejemplo, su derecho a estar libre de una búsqueda por un oficial de policía en la frontera. Tienen mucha discreción para buscar su vehículo y para buscar las cosas que traen a través de usted a través de la frontera.¿La discreción de esas decisiones recae en los funcionarios de aduanas?Lo hace absolutamente. Las costumbres estadounidenses, al igual que las aduanas canadienses, tienen toda una serie de políticas y procedimientos que deben aplicar cada vez que interactúan con el viajero. Pero incluso dentro de eso, un oficial fronterizo individual tiene un grado significativo de discreción para determinar en su opinión si una persona debe ser admisible al país.Ayer escuchamos a Fadwa Alaoui , una mujer de Québec que fue rechazada de los Estados Unidos después de ser interrogada sobre su religión en la frontera. ¿Tenían los oficiales de fronteras el poder de preguntarle sobre eso?Ciertamente tienen derecho a hacer todo tipo de preguntas, incluyendo su afiliación política y su intención de viajar al país. La cuestión de la religión parece ofender, al menos debería ofender su sentido general de conducta no discriminatoria por parte del gobierno. Pero sí, tienen derecho a hacer preguntas. Así que sin ser capaces de demostrar una verdadera intención discriminatoria por la pregunta, ciertamente son capaces de preguntar.A la Sra. Alaoui también se le pidió su teléfono inteligente y la contraseña, los cuales ella les dio. ¿Tenía que entregar eso?Ella podría haber declinado hacerlo, pero el resultado habría sido que ella no tendría la oportunidad de entrar al país. Y por supuesto, las interacciones con los guardias de fronteras están documentadas en ambos lados de Canadá y los EE.UU. Por lo tanto, es muy probable que ella habría enfrentado dificultades adicionales al entrar en el país, si se niega a proporcionar sus dispositivos electrónicos.Escuchamos un clip, del Secretario John Kelly, justo antes de hablar con usted. ¿Qué significaría si esos oficiales comenzaran a pedir las contraseñas de las redes sociales de las personas cuando llegaran a la frontera?Si ese tipo de regla se promulga y se requiere que proporcionen contraseñas u otras cosas relacionadas con sus redes sociales, la gente realmente tendrá que empezar a pensar si quieren seguir viajando a través de la frontera. Y desde la perspectiva de las libertades civiles, la mayor preocupación es que la gente comenzará a autocensurar lo que dicen en las redes sociales debido a las preocupaciones sobre su capacidad de viajar. Una cosa es no poder viajar porque quiere comprar gasolina para su automóvil. Pero es otra cosa si no puede viajar a través de la frontera para negocios o para visitar a familiares. Un estudiante iraní agradecido por regresar a Estados Unidos después de que el juez federal suspenda la prohibición de viajarEl ministro de Seguridad Pública de Canadá anunció este viernes 10 de febrero a la Cámara de los Comunes que los canadienses deben reportar cualquier problema que tengan en la frontera para que su gobierno pueda plantear esto con los estadounidenses. ¿Qué puede hacer el gobierno canadiense?Creo que una cosa que pueden hacer de inmediato es educar al público canadiense sobre cuáles son sus derechos y responsabilidades en la frontera. Creo que pueden trabajar muy duro para obtener claridad con la nueva administración en los Estados Unidos sobre los cambios que se pueden implementar y el impacto que tendrá en Canadá. También creo que deberían examinar muy de cerca algunos de los arreglos que tenemos con los Estados Unidos, como el pre-despacho de la frontera en nuestros aeropuertos canadienses. Actualmente tenemos una situación en la que los guardias fronterizos estadounidenses están aplicando la ley estadounidense en suelo canadiense. Y si se hace evidente que la ley que están aplicando es inconsistente con nuestra Carta, creo que el gobierno canadiense tiene la obligación de evaluar esa situación y potencialmente desentrañarnos de los EE.UU. de esa manera.