Somalí solicitante de refugio, detenido en Edmonton por atentado terrorista

Un ciudadano somalí es investigado por atentar contra la vida de un policía y atropellar a gente inocente, la noche del sábado en Edmonton

según la policía el hombre apuñalo deliberadamente a un policía y luego manejo un camión rentado a gran velocidad por una de las calles más transitadas de Edmonton el sábado por la noche.

El sospechoso era conocido por el policía herido, afirmo, el superintendente de la División K de la GRC, Marlin Degrand, en una conferencia de prensa en la sede de la RCMP en Edmonton hoy domingo.

El hombre de nacionalidad somalí es un solicitante de refugio, dijo Degrand

El hombre era investigado desde el 2015 por miembros del Equipo de Seguridad Nacional, en ese entonces el hombre fue entrevistado por la INSET pero no encontraron pruebas suficientes para detenerlo y no fue considerado una amenaza. El tiempo paso y la noche del sábado y Abdulahi Hasan Sharif que no era considerado una amenaza mostro lo equivocado que estaban los miembros de investigación de la policía.

Degrand dijo que el sospechoso aún no ha sido acusado, pero está detenido por delitos como la participación en un ataque terrorista, cinco cargos de intento de homicidio, conducción peligrosa causando lesiones corporales a un oficial y posesión de un arma.

El sospechoso de 30 años de edad fue detenido tras una persecución a gran velocidad justo antes de la medianoche a través de calles llenas de patrones de bares de Edmonton. La policía ha dicho que cree que el hombre actuó solo.

La persecución llegó a su fin después de que la camioneta blanca U-Haul que estaba conduciendo golpeó a cuatro peatones y se volteó.

El agente de policía lesionado fue llevado al hospital y tratado por lesiones que no amenazan su vida. Cuatro peatones resultaron heridos, con lesiones que iban desde “rotura de brazos hasta hemorragias cerebrales”, dijo el jefe de la policía, Rod Knecht, durante la conferencia de prensa del domingo.

Una persona que fue catalogada en estado crítico se encuentra estable. Otros dos heridos, han sido dados de alta. La cuarta víctima tiene el cráneo fracturado, pero ha recuperado la conciencia, dijo Knecht.

El oficial. Mike Chernyk fue el policía herido en el violento altercado. Se encuentra en recuperación en el hospital de la ciudad.

El oficial sufrió heridas de puñalada en la cara y las manos durante el ataque con cuchillo, dijo Knecht.

El ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, dijo en otra conferencia de prensa hoy domingo en Regina que el INSET estaba trabajando de cerca con la policía de Edmonton en la investigación.

El oficial estaba trabajando solo en el momento del ataque, dijo Michael Elliott, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Policía de Alberta y director de la Asociación de Policía de Edmonton.

Normalmente los oficiales trabajan exclusivamente con compañeros, pero se hacen excepciones cuando los miembros son contratados como oficiales de seguridad o de control de tráfico para eventos especiales.

“En este desafortunado incidente, él estaba trabajando en un evento especial por lo que fue contratado para trabajar a la hora de un juego de fútbol, hora en la cual se genera mucho tráfico en la zona de los bares en Edmaonton” concluyo el oficial.