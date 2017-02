Sismo de magnitud 4,0 fue detectado al norte de Powell River en BC

Un sismo de magnitud 4.0 golpeó el noreste de Powell River, BC el sábado por la mañana.

El sismólogo terremoto Honn Kao con Recursos Naturales de Canadá anunció que el temblor fue evaluado originalmente en 4,2, pero luego fue degradado.

"Es importante que todo el mundo sepa que este lugar en particular ha tenido un terremoto antes, y la ocurrencia de este evento en particular no es una sorpresa para nosotros", informó Kao.

Dijo que el terremoto no se espera que haya causado ningún daño, y un tsunami tampoco se espera.

"No creo que debamos sentir ningún pánico sobre la ocurrencia de este evento", señaló.

Kao dijo que el temblor se sintió en Port Alberni, Gibsons y otras ciudades de la región.

"Realmente despertó a un buen número de residentes locales", dijo Koa, agregando que se sintió en lo que respecta a Metro Vancouver.

El temblor afectó a 139 kilómetros de la ciudad de Sunshine Coast alrededor de las 6:40 am PT, según Earthquakes Canada .El USGS indicó que se disparó un poco más de 17 kilómetros bajo tierra.