Sajjan se enfrenta a peticiones de dimisión tras la reivindicación de la batalla en Afganistán

El primer ministro Justin Trudeau dijo que Harjit Sajjan tiene su “plena confianza” en medio de una creciente controversia sobre la exagerada afirmación del ministro de Defensa de que fue el “arquitecto” de un importante ataque contra los talibanes en 2006.

La líder conservadora interina Rona Ambrose acusó a Sajjan por tomar el crédito por las acciones de otro, e instó a Trudeau a despedirlo por deshonrarse a sí mismo y a los militares.

“Lo que hizo fue malo, y ahora ha perdido la confianza de nuestros hombres y mujeres uniformados, y necesitan tener confianza en sus líderes, especialmente cuando están poniendo sus vidas en la línea”, dijo. -¿Y el primer ministro retirará al ministro de Defensa?

Pero Trudeau dijo que Sajjan ha servido a su país de varias maneras, como oficial de policía, soldado y ahora como ministro de gabinete. Cometió un error, se disculpó y asumió la responsabilidad por ello, dijo el primer ministro.

“Cuando cometemos un error, los canadienses esperan que nos disculpemos y reconozcamos ese error, eso es lo que hicimos y por eso el ministro de Defensa sigue teniendo mi plena confianza”, dijo Trudeau a la Cámara.

Sajjan se reunió brevemente con los reporteros antes de entrar en la Cámara de los Comunes, una vez más disculpándose y diciendo que él no estaba “aquí para hacer excusas”.

“Yo soy dueño de ella, estoy aprendiendo de ella y seré una mejor persona para ello”, dijo.

Reiteró sus disculpas en la Cámara.

Sajjan expresa ‘pesar’ por la descripción de la batalla

Pero el líder del Partido Demócrata Líder Tom Mulcair acusó a Sajjan de decirle “un whopper” y dijo que simplemente decir lo siento no es suficiente.

“Eso no es algo por lo que te disculpes, es algo por lo que tienes que renunciar”, dijo.

Los parlamentarios están de vuelta en Ottawa después de un descanso de dos semanas, y la controversia sobre Sajjan exagerando su papel en la Operación Medusa durante un discurso del 18 de abril en Nueva Delhi dominó el período de preguntas diarias, con algunos parlamentarios hollering “vergüenza! Y “asqueroso!”

Los conservadores dijeron que no es un incidente aislado, sino parte de un patrón de engaño al público

El crítico de defensa conservador James Bezan también ha disputado las afirmaciones de Sajjan de que los iraquíes estaban aceptando la decisión de Canadá de retirar a sus cazas CF-18 del combate contra ISIS. Dijo que el ministro también hizo declaraciones engañosas sobre la brecha de la capacidad de la fuerza aérea y quién era responsable de cortar el pago del peligro para los soldados en Kuwait.

Bezan dijo que Sajjan se ha convertido en una “risa” y que su reputación ha sido dañada irremediablemente.

“Los canadienses no lo creen, los militares no confían en él y puedo decirles que nuestros aliados no lo tomarán en serio”, dijo en la Cámara de los Comunes.

Funcionó como oficial de enlace

Los ex soldados con conocimiento directo del papel de Sajjan en Afganistán dijeron a CBC News que él sirvió como oficial de enlace con el liderazgo afgano local, y proporcionó inteligencia crítica y perspicacia que ayudó a dar forma a la batalla, pero que no planeó la operación de septiembre de 2006 al oeste de Kandahar Ciudad.

Sajjan sirvió en una gira a Bosnia y tres despliegues en Afganistán como reservista.

El fin de semana, Sajjan tomó a las redes sociales para afirmar que había cometido un “error” en cómo describía su papel, se retractó de la declaración y se disculpó.

“Realmente lo siento”, dijo en un mensaje de Facebook el sábado. “Aunque estoy orgulloso del papel que desempeñé durante mis despliegues en Afganistán, mis comentarios no pretendían en modo alguno disminuir el papel de mis antiguos superiores y compañeros soldados, a quienes les ofrezco mis sinceras disculpas”.

Alegación de arquitecto realizada anteriormente

La afirmación de Sajjan en la India de ser un “arquitecto” de la campaña afgana no fue la primera vez que caracterizó su papel de esa manera.

En un BC regional. Podcast en julio de 2015, dijo que el general Jonathan Vance, el actual jefe del personal de defensa, lo consideraba una figura central.

“Si pudiera citarlo, dijo que yo era el arquitecto de la Operación Medusa, una de las mayores operaciones desde la Guerra de Corea que Canadá ha dirigido”, dijo Sajjan en ese momento, cuando se postulaba como candidato liberal.