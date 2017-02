¿Reajuste o re-ventilación de agravios? Qué esperar del primer discurso de Trump al Congreso

El discurso de primera hora de Donald Trump antes de una sesión conjunta del Congreso martes representa una gran oportunidad para presentar su hoja de ruta legislativa al futuro del país. A menos que, por supuesto, el pasado se interponga en su camino. El discurso presidencial ha sido considerado por la Casa Blanca como una "visión optimista" para una nación más segura y económicamente más próspera, lograda en parte por una subida de US $ 54.000 millones en gastos militares. El presidente hizo campaña el año pasado por las promesas de revisar el código tributario, impulsar la defensa, derogar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y ampliar la aplicación de la ley de inmigración. Si así lo desea, Trump podría dar a una Cámara Republicana unificada y al Senado lo que probablemente quiera oír más - detalles sobre su plan de poner "America First". Lo que los legisladores de ambos lados más temerían escuchar, según el académico Mark Harkins, es una "charla ampliada" que rehaga los méritos de las acciones ejecutivas de Trump durante su primer mes y medio en el cargo. Pero las cosas pueden terminar así de cualquier manera. La destacada portavoz de Trump Kellyanne Conway, consejera del presidente, dijo a Politico la semana pasada que esperaba una "recitación detallada y deliberativa de las muchas cosas que ha logrado en los primeros 40 días". El discurso de la primera sesión conjunta del presidente es "típicamente progresista", dice Harkins, quien enseña en el Instituto de Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Georgetown. CEOs que subcontrataron trabajos aprovechados por Trump para crear consejos para crear empleo Por qué los mercados parecen haber abrazado Trumponomics "Es un organizador de mesa" para ayudar al Congreso a entender las prioridades de un presidente y "el orden en el que esperaría que el Congreso avance" para enfrentarlas. Harkins no prevé que el presidente revivirá la gloria de su victoria electoral, o se regodeará con sus 304 votos en los colegios electorales. Pero la perspectiva de que Trump utilice su tiempo aire para "justificar las acciones de las últimas cinco semanas" sería "decepcionante para el Congreso", dice. Un discurso exitoso podría servir como una herramienta de reajuste para Trump, reorientando el parloteo lejos de las decisiones unilaterales que ha tomado desde su inauguración. Trump ha generado un montón de mala prensa con sus selecciones de gabinete contenciosas como el Secretario de Educación Betsy DeVos , el Secretario de Estado Rex Tillerson y el Fiscal General Jeff Sessions , así como por el despliegue caótico -y posterior derrota en la corte- de su orden ejecutiva restringiendo la inmigración Y viajar a los Estados Unidos desde siete países de mayoría musulmana.La dirección presidencial del martes no es probable que sea una lista de lavandería política, pero podría estar diciendo si Trump deja algo fuera. Harkins dice que estará "escuchando tanto el silencio como la política". ¿Podría el presidente, por ejemplo, omitir su promesa de introducir un proyecto de ley de gastos de infraestructura de 1 billón de dólares? "Eso ha caído un poco, incluso las personas en el Congreso están hablando de cómo es una idea maravillosa para 'el próximo año'", dice Harkins. "Aquí es donde los miembros del Congreso van a estar buscando un cierto establecimiento de prioridades." Los legisladores deben esperar escuchar sobre la reforma tributaria y más sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, más conocida como Obamacare, aunque Harkins sospecha que el discurso podría no ofrecer mucho más allá de platitudes sobre "arreglar" un sistema Trump dice que está dañando a los estadounidenses.