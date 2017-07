¿Que trae el festival internacional del cine de Toronto para este año?

TIFF 2017: incluye películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, Idris Elba, Jake Gyllenhaal

Nuevas películas con Jennifer Lawrence, Halle Berry, Daniel Craig, Idris Elba, Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Margot Robbie entre otras, se estrenarán, en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El festival dio a conocer esta semana el primer lote de películas que se estrenarán en las salas de Toronto, específicamente en las galas de TIFF y en las presentaciones especiales.

Un documental sobre la vida del cantante Gord Downie reconocido musico canadiense que fue diagnosticado con cáncer en el cerebro, es la única película canadiense programada para una apertura de gala hasta el momento.

En este primer listado del festival de cine de Toronto solo figura una película latino americana se trata del filme chileno “Una mujer fantástica”, dirigida por Sebastian Lelio. Esta película ya participo por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín recibiendo grandes elogios.

Como es común, las películas estadounidenses y británicas dominan el glamuroso listado de cintas invitadas al festival. El siguiente es el primer listado dado a conocer por la organización del TIFF a los medios:

Películas Invitadas

Breathe, dirigida por Andy Serkis (Reino Unido).

The Catcher Was A Spy, dirigida por Ben Lewin (Estados Unidos).

Darkest Hour, dirigida por Joe Wright (Reino Unido).

Film Stars Do not Die en Liverpool, dirigida por Paul McGuigan (Reino Unido).

Kings, dirigida por Deniz Gamze Ergüven (Francia / Bélgica).

Long Time Running, dirigida por Jennifer Baichwal y Nicholas de Pencier (Canadá).

Mary Shelley, dirigida por Haifaa Al Mansour (Irlanda / Reino Unido / Luxemburgo / Estados Unidos).

La montaña entre nosotros, dirigida por Hany Abu-Assad (los EEUU).

Mudbound, dirigido por Dee Rees (EE.UU.).

Stronger, dirigida por David Gordon Green (EE.UU.).

Batalla de los Sexos “, dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton (EE.UU.).

BPM (Beats Per Minute), dirigida por Robin Campillo (Francia).

The Brawler, dirigido por Anurag Kashyap (India).

The Breadwinner, dirigida por Nora Twomey (Canadá / Irlanda / Luxemburgo).

Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino (Italia / Francia).

Catch the Wind, dirigida por Gael Morel (Francia).

La Ley de los Niños, dirigida por Richard Eyre (Reino Unido).

Desobediencia, dirigida por Sebastian Lelio (Reino Unido).

Downsizing, dirigida por Alexander Payne (EE.UU.).

Una mujer fantástica, dirigida por Sebastian Lelio (Chile).

Primero mataron a mi padre, dirigido por Angelina Jolie (Camboya).

The Guardians, dirigida por Xavier Beauvois (Francia).

Hostiles, dirigida por Scott Cooper (EE.UU.).

The Hungry, dirigida por Bornila Chatterjee (India).

Yo, Tonya, dirigido por Craig Gillespie (EE.UU.).

Madre !, dirigida por Darren Aronofsky (EE.UU.).

Noviciado, dirigido por Maggie Betts (EE.UU.).

Omerta, dirigida por Hansal Mehta (India).

Plonger, dirigida por Mélanie Laurent (Francia).

El precio del éxito, dirigida por Teddy Lussi-Modeste (Francia).

La profesora Marston y la Mujer Maravilla, dirigida por Angela Robinson (EE.UU.).

The Rider, dirigida por Chloé Zhao (EE.UU.).

Una Temporada en Francia, dirigida por Mahamat-Saleh Haroun (Francia).

La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro (EE.UU.).

Jeque Jackson, dirigido por Amr Salama (Egipto).

The Square, dirigida por Ruben Östlund (Suecia).

Submergence, dirigida por Wim Wenders (Francia / Alemania / España).

Suburbicon, dirigida por George Clooney (EE.UU.).

Thelma, dirigida por Joachim Trier (Noruega / Suecia / Francia / Dinamarca).

Tres carteleras fuera de Ebbing, Missouri (dirigido por Martin McDonagh (los EEUU).

Victoria y Abdul, dirigida por Stephen Frears (Reino Unido).

TIFF es conocido por lanzar exitosamente películas de alto calibre a la aclamación internacional, incluyendo los premios de la Academia. Moonlight, que ganó el Oscar de mejor película en febrero, se estrenó en el festival del año pasado, al igual que el segundo lugar, La La Land.

El Festival Internacional de Cine de Toronto de 2017 se extiende del 7 al 17 de septiembre.