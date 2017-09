¿Porque Trump le puso fin al programa que protegía a 800.000 jóvenes inmigrantes?

La iniciativa, instaurada por su predecesor Barack Obama, permitió residir a jóvenes traídos ilegalmente a Estados Unidos siendo niños. El gobierno de Donald Trump anunció el martes el fin de un programa instaurado por su predecesor Barack Obama que permitió residir y trabajar a 800.000 jóvenes traídos ilegalmente a Estados Unidos siendo niños, dejando en riesgo de deportación a estos indocumentados conocidos como “Dreamers”.

“Estoy aquí para anunciar que el programa conocido como DACA, que fue establecido bajo la administración de Obama, está siendo rescindido”, declaró desde la Casa Blanca el fiscal general, Jeff Sessions, sobre el plan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), creado por decreto en 2012.

Con “gran corazón”

Trump ha dicho que esta decisión es una de las más díficiles que debe tomar y prometió tratar a los ‘Dreamers’ con un “gran corazón”

“Amamos a los ‘Dreamers'”, dijo el viernes desde el Salón Oval, cuando fue consultado al respecto por periodistas, sin ahondar más.

Trump está presionado para decidir sobre los ‘Dreamers’ luego de que líderes republicanos de 10 estados, encabezados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dieran al mandatario plazo hasta este martes 5 de septiembre para poner fin al DACA o, de lo contrario, demandarán al gobierno federal.

Según estos republicanos, el programa es un abuso del Ejecutivo. Para ellos, sólo el Congreso puede otorgar una amnistía tan vasta a un grupo de inmigrantes indocumentados.

Pero en filas de su propio partido, Trump también ha sido advertido contra cancelar el programa, lo cual crearía muchas incertidumbres legales y económicas y dejaría a los ‘Dreamers’ pasibles de ser expulsados.

“Nosotros, como estadounidenses, no responsabilizamos legalmente a los niños de las acciones de sus padres”, dijo el lunes en un comunicado el senador republicano James Lankford.

“No creo que deba hacer eso”, declaró el viernes otro republicano, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, compasivo hacia quienes “no conocen otro hogar” que Estados Unidos y llamando a buscar “una solución legislativa”.

“Tener una vida”

La voces en contra no sólo han sido políticas. Muchos ejecutivos de alto perfil, en particular del Silicon Valley se manifestaron en contra el fin de semana, tras una carta publicada el viernes que daba cuenta del alto costo de devolver a la informalidad a los ‘Dreamers’.

El fundador de Facebook Mark Zuckerberg cambió su perfil en la red social el sábado, agregando un simple mensaje a su foto con la etiqueta: “#Aquí para quedarme – Yo apoyo el DACA”.

El presidente de Apple, Tim Cook, también dio un fuerte espaldarazo a los 250 colegas en la empresa que son ‘Dreamers’.

“Estoy con ellos. Merecen nuestro respeto como iguales y una solución enraizada en los valores estadounidenses”, tuiteó.

Horas antes de conocerse la decisión de Trump, muchos recordaban en Twitter las palabras de Jessica Colotl, que le puso cara de los ‘Dreamers’ en 2010 por conducir sin licencia y quedar al borde de la deportación.

Casi 800.000 beneficiarios de la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) quedaron a la espera de una decisión del Congreso, después de que Trump suspendiera el programa del que depende su estadía en EE. UU. Los dreamers, como se los llama, lo vieron venir

A finales de agosto, Joe Arpaio, el sheriff del condado de Maricopa, esquivó una sentencia de varios años de cárcel por haber organizado una persecución ilegal contra inmigrantes indocumentados.

Las acciones de Arpaio iban contra la Constitución y las restricciones judiciales, pero, en lugar de ceñirse a la ley, Trump prefirió responder al clamor antiinmigración de quienes lo eligieron, una situación que contrasta con el trino con el que celebró el fin del programa de los soñadores: “Somos un país con leyes. No vamos a seguir incentivando la inmigración ilegal”. La amnistía al sheriff Arpaio no fue el único indicio de que Trump no dejaría en pie el programa de los dreamers.

Desde que llegó a la Presidencia, Trump ha hecho un esfuerzo sistemático por borrar el legado de su predecesor, una tarea que Obama le dejó fácil, pues la mayoría de sus iniciativas fueron pasadas a través de decretos presidenciales y sin el apoyo del Congreso, algo a lo que se vio forzado ante los múltiples intentos obstruccionistas por parte del Partido Republicano.

El programa DACA es apenas el último en una larga lista de iniciativas de Obama que llegaron a su fin por cuenta de Trump. Al nuevo presidente le bastó un golpe de pluma para sacar a EE. UU del acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, dos acciones que se justificaron con el argumento proteccionista que se resumen en su eslogan de campaña: “Estados Unidos primero”.

“Heredé un desorden”, decía Trump sobre el estado del país cuando lo recibió de las manos de Obama. “Tanto en casa como en el exterior, un desorden”.

Para volver a poner las cosas en su sitio, pausó la normalización de las relaciones con Cuba y la retirada militar de las tropas estadounidenses de Afganistán y ahora intenta, aunque no lo ha logrado, ponerle fin al acuerdo con el que Obama detuvo el programa nuclear de Irán, lo que evitó que el país islámico se convirtiera en una segunda Corea del Norte a cambio de aliviar sanciones económicas.

(De cruel califica Obama decisión de Trump de acabar amnistía migratoria a “soñadores”)

El acuerdo impidió que Irán, que cuenta con misiles balísticos intercontinentales que ya ha probado en Siria contra el Estado Islámico, se terminara convirtiendo en una amenaza equivalente a la que ahora representa el régimen norcoreano y, sin embargo, para Trump es “el trato más estúpido de todos los tiempos”.

Si su administración pierde credibilidad frente a Irán, la posibilidad de una salida negociada a la crisis con Corea del Norte queda herida de muerte.

Sin embargo, el fracaso de Trump para convencer al Congreso de revertir y reemplazar el sistema de salud que instauró su predecesor puso al descubierto el poco apoyo que tiene en su partido.

Durante años, los republicanos usaron su mayoría en el Legislativo para bloquear las iniciativas de Obama. Con Trump están descubriendo que el presidente demócrata no era el peor de todos sus males.