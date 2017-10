Paraguay desnuda los errores de Colombia  y gana 2-1 en el metropolitano

A la selección cafetera le toca ir a Perú a jugarse la vida

Sin ideas, con problemas de asociación entre los jugadores habilidosos como Edwin Cardona, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado y algunas deficiencias en la salida los dirigidos por José Pékerman no estuvieron en su mejor versión. El inicio fue de imprecisiones y pases errados, no se generó ninguna oportunidad en contra la portería defendida por el arquero guaraní Anthony Silva en la primera media hora de juego, en la que Paraguay esperó y cuando vio los espacios contragolpeó. En una la tuvo. Al minuto 18 centro de Miguel Samudio por zona izquierda, el balón le llegó a Derlis González, quien remató de primera y el balón se estrelló en el palo.

El susto y los nervios se tomaron a toda Colombia, no solamente a los más de 46,000 asistentes al estadio Metropolitano sino a todos los 48 millones que seguían el encuentro desde la oficina o la casa. Y también a los 26 jugadores que conforman la selección de Colombia. La calma y cabeza fría no llegaron a los jugadores hasta el segundo tiempo. No invadieron el cuerpo de los futbolistas ni siquiera cuando Edwin Cardona creó las dos jugadas más claras de los primeros 45 minutos. La primera al minuto 30. Centro de Cuadrado, cabezazo atrás de Falcao, el mediocampista de Boca enganchó y solo frente a la portería remató rastrero y tapó Silva. Tiro de esquina, del que salió la jugada en la que Cardona centró, pero Davinson Sánchez no llegó a rematar.

El partido finalizó con un seleccionado nacional mejor parado, pero sin generar. Algo que cambió en la segunda parte. Colombia inició con ganas de aplastar a Paraguay. Se acercó con Cuadrado y Falcao en menos de un minuto. En ambas llegadas Silva sacó sus brazos para ahogar el grito de gol. Volvió la ilusión, pero con el paso del tiempo se fue extinguiendo. El cansancio se tomó el cuerpo de los jugadores. La insistencia con la que se inició la parte complementaria se fue agotando y los guaraníes salieron empezaron a tomar ventaja de eso. Adelantaron líneas y fueron atrevidos. Se acercaron con Antonio Sanabria y Ángel Romero. Complicaron al cuadro nacional y lo hicieron