Ottawa debería suspender pacto de refugiados con EEUU, según el informe de Harvard

primer ministro de Canada Justin Trudeau

Ampliar la detención relacionada con la inmigración y la construcción de nuevos centros de detención en la frontera sur;

Agilice la eliminación sin el debido proceso;

Autorizar a funcionarios estatales y locales a detener a individuos por "mera sospecha" de violaciones de inmigración;

Piden que se intensifiquen los procesos de enjuiciamiento de los inmigrantes y de los refugiados sometidos a una detención prolongada con solicitudes de asilo basadas en el género.

Estados Unidos es inseguro para los refugiados bajo las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, revela un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Un creciente coro de expertos legales de ambos lados de la frontera está pidiendo a Ottawa, que suspenda un pacto bilateral que prohíba a los solicitantes de asilo cruzar la frontera para protegerse, advirtiendo que Estados Unidos es inseguro para los refugiados. Una revisión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, es la última en advertir sobre el impacto negativo de las órdenes ejecutivas del Presidente Donald Trump, sobre los refugiados y está instando al Primer Ministro, Justin Trudeau, a reconsiderar el Acuerdo de Tercer País Seguro. El informe, publicado el miércoles por el programa de inmigración y refugiados de Harvard, se acerca a la llegada de 22 solicitantes de asilo de Dakota del Norte, incluidos un niño y un bebé, atrapados caminando por una espesa nieve, a través de una frontera desprotegida hacia Manitoba, el fin de semana pasado. También se hizo eco de los recientes llamamientos a Canadá por parte de defensores de refugiados , abogados de inmigración y académicos para suspender el tratado. "Las nuevas políticas permiten a cualquier funcionario estatal y local encargado de hacer cumplir la ley, y no sólo a agentes federales capacitados, recoger a la gente por mera sospecha, detenerla en cualquier lugar remoto, someterla a un proceso de remoción acelerada, en la que muchos, si no la mayoría, Expresar su miedo al regreso y ser examinados ", indicó Deborah Anker, directora del programa de Harvard. "No vamos a decirle al gobierno canadiense qué hacer, pero la conclusión de que los Estados Unidos están seguros es un error e infundado, y debería ser expulsado del agua". En la Cámara de los Comunes, el primer ministro, Justin Trudeau, señaló estar "muy preocupado" por los solicitantes de asilo que intentaban llegar a Canadá a pie, pero se negó a responder si el gobierno eliminaría la designación de país seguro de los Estados Unidos "Somos un país de inmigrantes, y los canadienses siempre han actuado con compasión (hacia) aquellos que buscan seguridad para ellos y sus familias", dijo Trudeau a los parlamentarios. "Seguiremos recibiendo a personas que necesitan protección". El acuerdo sobre el tercer país seguro, introducido en 2004, impide que los refugiados presenten solicitudes de asilo en los Estados Unidos y Canadá, lo que obstruye el sistema. A los solicitantes se les prohíbe entrar en el otro país para el asilo a menos que pertenezcan a uno de los cuatro grupos de exención. El ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, anunció que los funcionarios fronterizos canadienses tienen la capacitación y los recursos para manejar adecuadamente a los solicitantes de asilo que hacen el peligroso viaje a través de la frontera en el medio del invierno. "El hecho de que alguien cruzara la frontera en Navidad y sufriera lesiones muy graves es una preocupación seria", manifestó Goodale, refiriéndose a Seidu Mohammad, un refugiado ghaniano de 24 años que sufrió una severa congelación tratando de cruzar hacia Emerson, Man ., El 24 de diciembre. "Obviamente, nos preocupa la integridad de las fronteras canadienses. Estamos preocupados por la salud pública y la seguridad de las personas que están involucradas. Y tanto el Ministro de Inmigración (Ahmed) como Hussen y yo estamos examinando todos los medios que pueden ser necesarios para tratar adecuadamente esta situación ". Aunque la atención pública hasta el momento se ha centrado en las órdenes ejecutivas de Trump que restringen los viajes y la ingesta de refugiados de siete países de mayoría musulmana, Anker aseveró que la letra pequeña en las órdenes pinta un cuadro más triste para los solicitantes de asilo.Anker dijo que no está sorprendida por la oleada de solicitantes de asilo que arriesgan sus vidas y cruzan ilegalmente la frontera terrestre para protegerse en Canadá para huir de lo que ella llamó "el reinado del terror" bajo Trump. "Están aterrorizados y tienen todas las razones para estar muy asustados", aseguró Anker. "No tienen ni idea de cuándo serían capturados por quién y dónde serían enviados". Sean Rehaag, profesor de derecho de Osgoode Hall de la Universidad de York, estuvo de acuerdo. "Estas son las consecuencias esperadas cuando Canadá cierre la puerta de entrada a los solicitantes de asilo a través de Estados Unidos y no los deje entrar legalmente", dijo Rehaag. "No pueden atravesar el puerto de entrada y deben pasar por medios irregulares. Canadá debe crear una manera segura y lícita para que la gente venga ". Hussen disputó la conexión entre las órdenes ejecutivas de Trump y el pacto entre Estados Unidos y Canadá diseñado para la gestión ordenada de los solicitantes de asilo en ambos países. "Todo lo que puedo decir es que cualquiera que viene a Canadá y viene a nuestro país, y hace una solicitud de asilo, tiene acceso a una audiencia imparcial en nuestra Junta de Inmigración y Refugiados. Si persiguen esa audiencia justa depende de ellos ", dijo Hussen a periodistas. "También tenemos que mantener la integridad de nuestro sistema y asegurarnos de que nuestro sistema sea de compasión y generosidad, pero también de controlar nuestras fronteras". Sharry Aiken, profesora de derecho de la Universidad de Queen, dijo que Canadá tiene un sistema administrado de migración para controlar el ingreso en la frontera y se preguntó si el gobierno de Trump se preocuparía por la suspensión del acuerdo en un momento en que los EE.UU. . "No va a afectar significativamente la relación entre Estados Unidos y Canadá. Estarían más que felices de hacer eso ", indicó Aiken. "Estamos hablando de un hilo aquí en comparación con los refugiados que otras partes del mundo reciben".