Oscars 2017: Lo que usted necesita saber para el show de esta noche

Han anotado los votos, dorado esas estatuas gigantes de Oscar y sacado la alfombra roja. Los fans de la película, los vestidos y las caras famosas girarán sus ojos a Hollywood esta noche para los 89.os premios anuales de la Academia. Los Oscars tienen lugar en el Teatro Dolby de Hollywood y Highland Center en Los Ángeles. La ceremonia se transmitirá en directo en la cadena estadounidense de televisión ABC y en la canadiense CTV, con la difusión de la alfombra roja oficial de los Oscar a las 7 pm ET y la entrega de premios a las 8:30 pm ET. Para aquellos en línea o en el móvil, ABC también transmitirá el programa en abc.com y vía su aplicación, mientras que CTV transmitirá el programa a través de su aplicación CTV Go. Los Oscar: Todos los accesos de Live Stream en oscar.com llevará el segmento de la alfombra roja, así como contenido de backstage de 7 pm ET en adelante.Jimmy Kimmel hace su debut como anfitrión de los Oscar, uniéndose a un club de gente divertida que incluye a Ellen DeGeneres, Chris Rock, Whoopi Goldberg, Billy Crystal, Johnny Carson y Bob Hope. Los presentadores de la celebridad incluirán a los cuatro ganadores temporales 2016 - Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Alicia Vikander y Mark Rylance - así como Halle Berry, Amy Adams, Juan Cho, Dwayne Johnson, David Oyelowo, Scarlett Johansson, Gael García Bernal, Samuel L Jackson, Hailee Steinfeld y más. También se agregó un presentador de último minuto especialmente notable : el "sobrevalorado" Meryl Streep- El legendario John Legend ( Audition y Ciudad de las Estrellas de La La Land ), Lin-Manuel Miranda y Auli'i Cravalho (Justin Timberlake ( no puede detener el sentimiento de los trolls ) Cómo lejos voy de Moana ) y Sting ( la silla vacía de Jim: La historia de James Foley ). La historia de amor musical La La Land es la que supera a los premios. Se apoderó de un récord de 14 nominaciones y ha sido un favorito de los grupos de críticos y otros premios muestra esta temporada . Sus rivales para el mejor cuadro son:Con una ex estrella de la televisión de la realidad que se deleita en crear controversia ahora en la oficina oval, la política ha penetrado en todos los aspectos de la vida americana, incluyendo el mundo del entretenimiento. Se espera ampliamente que los discursos se vuelvan políticos , como lo han hecho durante la temporada de premios anteriores . Si los espectadores sintonizar permanece por verse. Por primera vez en la historia de los Oscar, un actor de color es nominado en cada categoría de actuación, mientras que cuatro de los cinco nominados a los mejores documentales fueron realizados por cineastas negros. Sin embargo, si bien esta cosecha de aspirantes a los Oscar refleja mejor la diversidad actual, no es un triunfo total. Como muchos han señalado , hay mucho por hacer para incorporar mejor a los grupos de la industria cinematográfica subrepresentados , desde artistas latinos, asiáticos, indigenas y LGBT hasta cineastas, guionistas, editores y otros especialistas en cine. Es un año de pancartas para los finalistas de Canuck en los premios de la Academia de este año , con el actor nacido en Ontario Ryan Gosling compitiendo por un trofeo y el cineasta de Quebec Denis Villeneuve de ciencia ficción pensador Llegada un contendiente.