Ontario considera aumentar el salario mínimo a $ 15 por hora y mejorar las protecciones para los trabajadores

El gobierno del primer ministro Kathleen Wynne tomará medidas rápidas en una revisión que impulsa reformas significativas a las leyes laborales de Ontario, informó CBC News.

Fuentes del gobierno dicen que el gabinete pronto considerará dar a todos los empleados en Ontario un número mínimo de días de enfermedad, aumentando las vacaciones pagadas anuales desde el mínimo de dos semanas, aumentando el salario mínimo a $ 15 por hora y mejorando las protecciones para los trabajadores de los salarios más bajos Y trabajos vulnerables.

Durante semanas, los liberales han estado examinando el informe de la Revista de Cambios en el Lugar de Trabajo y pronto decidirán poner en práctica algunas de sus recomendaciones clave, según altos funcionarios del gobierno que hablaron a CBC News bajo condición de anonimato debido a que las propuestas aún no han llegado Antes del gabinete.

“Nuestro objetivo es tratar de hacer el lugar de trabajo más justo para los trabajadores en posiciones precarias”, dijo un alto funcionario. “Queremos responder a la angustia general que existe en el lugar de trabajo, y con las bases de una buena economía, debemos asegurarnos de que esos beneficios se están propagando”.

El informe “va a resultar en la acción, no es una chuchería electoral”, dijo otro alto funcionario del gobierno. “Ahora es el momento de hacerlo bien, lo más rápido posible.”

El informe, que lleva más de dos años en marcha, es la primera revisión completa de la Ley de Normas de Empleo y Ley de Relaciones Laborales desde que Mike Harris fue el primer ministro.

El informe no revisó el salario mínimo, actualmente de 11,40 dólares por hora y aumentó la tasa de inflación. Pero una fuente del gobierno dijo que los liberales están considerando seriamente un plan para poner en fase un aumento más rápido del salario mínimo a 15 dólares la hora, un objetivo fijado por muchos activistas laborales.

Los funcionarios dijeron que el gobierno anunciará las reformas que pretende hacer poco después de la liberación, pero no está claro si la legislación se introducirá antes del 1 de junio, cuando Queen’s Park se suspende para el verano , O en septiembre.

‘Programación, horas de trabajo serán abordadas’

“El trabajo está hecho, las consultas han tenido lugar”, dijo el ministro de Trabajo Kevin Flynn a la Legislatura la semana pasada, cuando el NDP le preguntó sobre el momento para publicar el informe. “Los resultados van a apoyar a todos los que trabajan duro en esta provincia.

“Las cosas como la programación, las horas de trabajo, el tiempo de enfermedad, la licencia de emergencia … serán claramente abordadas por los asesores”, dijo Flynn. “Hemos tomado la cantidad correcta de tiempo para asegurarnos de que cuando traigamos este paquete adelante, va a atender las necesidades de todos los trabajadores canadienses mientras mantiene competitiva a la economía de Ontario”.

La revisión de los lugares de trabajo cambiantes fue conducida por dos consejeros especiales designados por el gobierno en febrero de 2015: Michael Mitchell, un veterano abogado de trabajo y empleo, y John Murray, ex juez de la Corte Superior de Ontario.

Altos funcionarios del gobierno que han visto el informe de Mitchell y Murray dicen a CBC News que recomienda eliminar algunas de las exenciones a la Ley de Normas de Empleo de Ontario, que daría a muchos más trabajadores el derecho a cosas tales como licencia de emergencia personal y pago de horas extras.

Los asesores recomiendan a todos los trabajadores obtener el derecho de llamar en caso de enfermedad o falta de trabajo para una emergencia familiar. En este momento, sólo las empresas con 50 o más empleados están obligados a ofrecer al personal 10 días de emergencia personal no pagados al año, dejando a 1,7 millones de trabajadores sin ese derecho.

El informe insta al gobierno a hacer los días de enfermedad pagados un derecho para todos los empleados, pero no recomienda un número mínimo. Actualmente, no hay mandato para días de enfermedad pagados bajo la ley provincial. Los investigadores estiman que entre el 40 y el 50 por ciento de los trabajadores de Ontario no reciben el pago si llaman a enfermos, al menos tres millones de personas.

El gobierno de Wynne cree que se debería exigir a los empleadores que ofrezcan a los trabajadores algún salario por enfermedad, pero no ha decidido cuántos días de enfermedad pagados deben ser obligatorios, de acuerdo con altos funcionarios liberales.

“La gente tiene miedo de tomar tiempo libre porque está enferma, viene a trabajar enferma, está haciendo que otras personas en el lugar de trabajo enfermen”, dijo un alto funcionario. “Hay un acuerdo general de que los días de enfermedad son algo que los trabajadores deben tener derecho a tomar y no tener miedo de perder su salario”.

Del mismo modo, el informe recomienda aumentar la cantidad mínima de vacaciones pagadas para los empleados, pero no establece un objetivo específico.

Se requieren cambios en la sindicalización

El informe recomienda mantener en gran medida el statu quo para el régimen de relaciones laborales de la provincia. Dice que el sistema actual de cómo se forman los sindicatos (sobre todo a través de la votación secreta en la boleta electoral, con certificación basada en tarjetas en algunas industrias) funciona bastante bien, según los funcionarios.

Sin embargo, insta a eliminar las barreras que enfrentan las personas en empleos precarios mal pagados al ejercer su derecho constitucional a formar un sindicato. Por ejemplo, recomienda que los organizadores sindicales tengan acceso a listas computarizadas de empleados, dijo un funcionario del gobierno.

Otras reformas de la Ley de Relaciones Laborales que se recomiendan, según los funcionarios:

La ampliación de los derechos de sucesión (que exige que un contrato sindical se mantenga vigente cuando se vende una empresa) a los sindicatos de todos los sectores.

Reglas más fuertes para empujar a los empleadores hacia la negociación de un primer contrato después de que se forme un sindicato.

Garantizar que los contratistas independientes que hacen el trabajo de un empleado están protegidos por las leyes laborales

Obligando a los trabajadores a tiempo parcial a pagar la misma tasa que los trabajadores a tiempo completo que hacen el mismo trabajo en el mismo lugar de trabajo

Llevando algunas clases actualmente exentas de trabajadores bajo la protección de la Ley de Normas de Empleo

Proporcionando a los trabajadores el derecho a rechazar los turnos a corto plazo sin temor a las repercusiones, a la vez que les permite a los empleadores la flexibilidad de realizar cambios de programación de última hora

“La idea de que los trabajadores a tiempo parcial reciban menos remuneración que los trabajadores a tiempo completo que realizan exactamente el mismo trabajo no tiene ningún sentido para la gente”, dijo uno de los altos funcionarios.

‘Los liberales han tenido 14 años para actuar’

“Los liberales han tenido más de 14 años para mejorar las condiciones de trabajo”, dijo Cindy Forster, crítica laboral del PND. “¿Cuánto tiempo tienen que esperar los trabajadores de toda la provincia?”

Forster asumió el gobierno durante el Período de Preguntas la semana pasada sobre un artículo de Noticias de CBC que resalta cuántos Ontarianos carecen de días de enfermedad pagados.

“Es inaceptable que tres millones de trabajadores de Ontario tengan que preocuparse por perder el sueldo si necesitan tomar un día libre porque están enfermos”, dijo Forster. “Como New Democrats, creemos en la protección de los derechos de los trabajadores de unirse a un sindicato y obtener un primer contrato. Creemos en el mismo pago por el mismo trabajo, y creemos en el acceso a los días de enfermedad para los trabajadores”.