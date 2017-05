Nuevo disco de Katy Perry saldrá a la venta en junio

Katy Perry anunció el lunes el lanzamiento de un nuevo álbum y la realización de una gira por América del Norte, prometiendo una faceta más madura y reflexiva luego de haber pasado algún tiempo fuera de los escenarios.

La cantante de 32 años dijo que “Witness”, su primer álbum desde el gran hit que significó “Prism”, se lanzará el 9 de junio.

También anunció una extensa gira que por ahora abarcará solo América del Norte y que comenzará el 7 de septiembre en Columbus, Ohio, Estados Unidos, y concluirá el 5 de febrero en Vancouver, Canadá.

Perry se presentará ademas el próximo mes en el festival de Glastonbury, en Inglaterra.

La cantante ofreció detalles sobre este álbum a través de su cuenta de Twitter, donde tiene más seguidores que ningún otro usuario: 98 millones.

Perry ya ha lanzado dos canciones de su álbum “Witness”. La primera, “Chained to the Rythm”, tiene reminiscencias de la época disco y toques de un reggae no convencional y cuenta con la aparición del nieto de Bob Marley, Skip Marley.

http://www.elespectador.com/