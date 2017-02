New York Times, CNN, BBC entre los medios de comunicación excluidos de la reunión de la Casa Blanca

Periodistas del New York Times, CNN, la BBC y otros medios de comunicación dicen que se les negó la entrada a una conferencia de prensa de la Casa Blanca el viernes. Otros puntos de venta afectados fueron Los Angeles Times, Politico y BuzzFeed News. Los periodistas fueron excluidos de la reunión informativa en la oficina del secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer. "Nada como esto nunca ha sucedido en la Casa Blanca en nuestra larga historia de cubrir múltiples administraciones de diferentes partidos.Nosotros protestamos enérgicamente contra la exclusión del New York Times y las otras organizaciones de noticias.El acceso gratuito a un gobierno transparente es obviamente crucial Interés nacional ", informó el editor ejecutivo de New York Times, Dean Baquet, en un comunicado. En un comunicado, CNN calificó la medida como "un desarrollo inaceptable por parte de la Casa Blanca Trump". "Al parecer, esto es lo que hacen cuando toman represalias cuando denuncian hechos que no les gustan. El año pasado, Buzzfeed - junto con otros medios de comunicación como el Washington Post y Politico - fueron prohibidos temporalmente por el campamento de Trump de los comicios de campaña y eventos durante las elecciones. Buzzfeed editor en jefe Ben Smith en un comunicado describió el desaire de la Casa Blanca como un "aparente intento de castigar a los medios de noticias cuya cobertura no le gusta". Smith juró que Buzzfeed continuaría "cubriendo esta administración de manera justa y agresiva".