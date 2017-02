Montreal se une a Toronto y Vancouver como ciudades que quieren proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación

La incertidumbre que rodea las políticas de inmigración de Estados Unidos ha llevado a varias ciudades canadienses a declararse santuarios para los inmigrantes indocumentados.

Pero a medida que las ciudades se mueven para proteger a los migrantes de las órdenes de deportación, está creando la perspectiva de tensiones entre los gobiernos municipales, la policía y los funcionarios federales de inmigración.

El concejo de la ciudad de Montreal votó el lunes por unanimidad para aprobar una moción que busca garantizar que los inmigrantes sin status puedan obtener servicios municipales sin temor a ser deportados.

London, Ontario, aprobó una moción similar el mes pasado, también por unanimidad, pocos días después de que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su prohibición de viajar a refugiados y ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes.

Eso significa que las infracciones menores, como una violación de tráfico, pueden llevar a la deportación.

Los defensores de los inmigrantes que no son migrantes dicen que esto disuade a sus clientes de presentarse cuando son testigos o víctimas de un crimen.

"Los canadienses nos han dicho que no toleran a quienes usan medios fraudulentos para ingresar a Canadá y abusan de la generosidad canadiense", dijo Alexander en un comunicado en ese momento.

Un estudio reciente de las provisiones del santuario de Toronto encontró que la policía aplicó la política de "no preguntar" de manera desigual.

Y cuando la ciudad reafirmó su compromiso de ser una ciudad santuario el mes pasado, el teniente de alcalde Denzil Minnan-Wong estaba conspicuamente ausente para la votación.

Él más tarde twitteó.

Los concejales en Regina y Saskatoon han planteado la posibilidad de pasar sus propias versiones de una moción de santuario. Winnipeg , también, está considerando seguir el ejemplo. Un comité municipal en Ottawa escuchará al público el próximo mes acerca de si debe darse la designación de ciudad de santuario. En 2013, Toronto fue la primera ciudad santuario en Canadá. Su consejo municipal aprobó una moción en enero reafirmando su compromiso con los servicios y la protección a los inmigrantes indocumentados. "Nadie debe tener miedo por lo que son o de donde vienen", dijo el alcalde John Tory en ese momento, criticando la prohibición de viajar a Trump. Hasta que Trump anunció sus planes para la prohibición radical, Hamilton (en 2014) y Vancouver (2016) eran las únicas otras ciudades para decretar provisiones del santuario.El objetivo inmediato de estos movimientos del santuario es permitir que los migrantes obtengan servicios municipales tales como vivienda, bibliotecas y bancos de alimentos sin ser cuestionados sobre su estatus migratorio. Más controvertido, sin embargo, son las estipulaciones de que las agencias policiales municipales limitan su cooperación con los funcionarios federales de inmigración. Es práctica habitual para muchas fuerzas policiales del país compartir información personal, incluida la situación migratoria, con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.Como resultado, algunas fuerzas policiales han adoptado políticas de "no preguntar". La policía en Toronto, por ejemplo, está capacitada para brindar servicios sin preguntar a los testigos ni a las víctimas sobre su situación migratoria. La moción del santuario de Montreal pide a los funcionarios de la ciudad y de la policía que elaboren una política que logre el mismo resultado.Sin embargo, estas políticas de "no preguntar" se han enfrentado con la resistencia de las fuerzas del orden y del gobierno federal en el pasado. Cuando la policía de tránsito de Vancouver anunció en 2015 que adoptar una política de no preguntar, luego de la inmigración y la ciudadanía ministro Chris Alexander criticó la decisión.Pero para aquellos que defienden a los inmigrantes sin estatus, la cooperación de la policía es esencial para que los movimientos del santuario sean más que un mero simbolismo político. "Muchas cosas no están claras sobre cómo funcionaría", dijo Jenny Jeanes, coordinadora del grupo de refugiados Action Réfugiés Montréal, sobre la moción aprobada por el ayuntamiento de Montreal. "Para que sea realmente significativo, la policía de alguna manera tiene que estar involucrada." La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no respondió a una solicitud de información sobre su relación con la policía de Montreal. La policía de Montreal tampoco respondió a una solicitud de comentarios.