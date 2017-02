Miles de personas salen a protestar contra políticas migratorias de Trump

Miles de manifestantes salieron hoy a las calles de varias ciudades de EE.UU. para protestar por el aumento de redadas y las políticas migratorias del presidente Donald Trump. En Los Ángeles, unas 5.000 personas se manifestaron contra las acciones ejecutivas de Trump, que amplía los criterios de detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), así como en rechazo a los más de 160 indocumentados arrestados en el área este mes. "Todos los días Trump está firmando una orden ejecutiva, todos los días esta hablando contra los inmigrantes, entonces todos los días nosotros vamos a salir a las calles a manifestarnos y a armar la resistencia", dijo a EFE Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros. La manifestación en Los Ángeles, que se realizó días después de una concentración en el centro de la ciudad, reunió a inmigrantes de diversas nacionalidades y edades. "Están criminalizando a todos los indocumentados y metiéndolos en un mismo saco y esto no lo vamos a permitir", recriminó Ron Góchez, vocero del grupo Unión del Barrio. Patricia Leiva, oriunda de Chile y con más de 40 años de residencia en EE.UU., resaltó a Efe que la protesta "es una cuestión de decencia" y aseguró que nunca había visto un gobierno republicano "sin decencia, sin falta de humanidad y sin alma" a la hora de legislar en materia migratoria. Según Alvarado, el llamado de hoy es también para que el alcalde local, Eric Garcetti, haga una declaración formal que otorgue a Los Ángeles el estatus de "ciudad santuario" y se garantice que la Policía local no va a colaborar con las autoridades federales en la detención prolongada de indocumentados. En una protesta similar realizada hoy en la ciudad californiana de San Diego, decenas de manifestantes pidieron al alcalde, Kevin Faulconer, que proteja a los indocumentados por la vía de la declaración de "ciudad santuario" para esta ciudad, ubicada a pocas millas de la frontera con México. De igual manera, con consignas como "Dilo fuerte, dígalo claro, los refugiados son bienvenidos aquí", y "Necesitamos un líder, no un espeluznante tweeter", unas 2.000 personas se manifestaron en Dallas (Texas), mientras que en Indianapolis, los hijos de indocumentados defendieron el derecho a tener una familia unida. "Orgullosa de ser hija de inmigrantes", se leía en el cartel que portaba la menor de seis años de edad Viviana Torres en esta ciudad. Las bajas temperaturas no evitaron que más cerca de un millar de personas salieran a las calles de Minneapolis, en Minnesota, a unirse al llamado nacional, mientras que en Nueva Orleans un "funeral por las políticas de la administración Trump" recorrió las calles de esta ciudad sureña. Acciones similares se desarrollaron hoy en varias ciudades, como en Sarasota, en Florida, estado en donde este fin de semana largo, en el que EE.UU. celebra el festivo por el Día del Presidente, el mandatario Donald Trump ofrecerá hoy un "mitin de campaña", según portavoces de la Casa Blanca, en la ciudad costera de Melbourne. Las acciones de protesta continuarán este domingo en ciudades como Chicago, Oregon, Washington, Nueva York, entre otras. Los Ángeles (EE.UU.), 18 feb (EFE).-