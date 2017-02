Miles de personas marchan en Carolina del Norte en rechazo a las políticas de Trump

Miles de personas, más de 10.000 según los organizadores, marcharon hoy en Carolina del Norte (EE.UU.) para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump y los recientes reportes de redadas en el país contra indocumentados. La onceava edición de la "Marcha Moral", la antigua "Historic Thousands on Jones", que congregó en la capital del estado, Raleigh, a más de 170 organizaciones estatales de derechos civiles se convirtió hoy en un llamado a la "resistencia" por parte de activistas locales. "Debemos resistir constitucionalmente a los ataques de la administración Trump que quiere quitar todos los logros que hemos conseguido", dijo a Efe Ana Ilarraza-Blackburn, portavoz hispana en este estado de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP, por su sigla en inglés), grupo que organiza la marcha cada año. "Dicen que somos la minoría, pero si unimos a los latinos, musulmanes, refugiados y afroamericanos, entre otras comunidades, veremos que somos la mayoría", agregó. Con carteles en los que se leían "Latinos unidos en contra del odio", "no a las deportaciones" y "refugiados bienvenidos", desde tempranas horas los participantes mostraron su disconformidad con las primeras medidas de la Administración Trump. A la manifestación acudieron trabajadores, sindicalistas, maestros, indocumentados de todas las edades y etnias. Yosselin Beatriz Herrera Palacios, de 19 años y que llegó a EEUU en 2014 escapando de las pandillas y de la extorsión de la fue objeto, acudió a la marcha en representación de los jóvenes que están en su misma situación y que luchan por lograr asilo. "La gente se debe dar cuenta que venimos huyendo de nuestros países por miedo. Los jóvenes no somos criminales, llegamos buscando un sueño y una mejor vida en unión con nuestras familias", comentó a Efe. En los últimos días, en por lo menos cuatro estados se han desarrollado redadas y detenciones de indocumentados, las cuales el Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE) calificó de "rutinarias", tal como señaló este viernes en Los Ángeles el oficial de esta agencia David Marín. Marín, director de la oficina de ICE, en Los Ángeles, señaló que en el sur de California han sido detenidas 161 personas, de las cuales solo 10 no tenían antecedentes criminales. En la ciudad de Charlotte, la más grande de Carolina del Norte, se han registrado por lo menos 20 arrestos de indocumentados, en su mayoría trabajadores de la construcción y algunos de ellos con antecedentes penales por abuso de sustancias controladas. Según confirmó Bryan Cox, vocero de ICE en Atlanta (Georgia), entre los días 4 y 9 de febrero unos 200 indocumentados han sido detenidos en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Charlotte (EE.UU.), 11 feb (EFE).-