Merkel y Trudeau dicen que no solo el gasto militar mide el compromiso con la OTAN

La canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, destacaron hoy que el aumento del gasto de Defensa al 2 % del PIB que exige EEUU a sus socios de la OTAN no es el único parámetro para medir el compromiso con la Alianza. En reacción a recientes declaraciones del secretario de Defensa del Gobierno de Donald Trump, James Mattis, Merkel destacó además que la OTAN no sólo ha beneficiado a Europa, sino también a EEUU. "Creo que la fuerza de EEUU ha aumentado con la OTAN y que la OTAN también ha sido importante para EEUU. Creo que todos los problemas debemos discutirlos con ese espíritu", dijo Merkel en una comparecencia conjunta con Trudeau ante la prensa. Mattis ha exigido que los europeos cumplan con sus compromisos en el gasto en Defensa para seguirse beneficiando de la alianza. Merkel recordó que Alemania había defendido y votado a favor del objetivo de llegar al 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) en el gasto militar y que ha dado pasos en esa dirección. "Alemania apoyó y aprobó en la cumbre de Gales el objetivo de aumentar en la próxima década el presupuesto de Defensa hasta llegar al 2 por ciento del PIB", dijo Merkel. Aunque es un proceso a largo plazo, el año pasado el presupuesto alemán de Defensa creció un 8 por ciento, añadió. Alemania, insistió, es consciente de que tiene que hacer más en lo militar pero insistió que "también es importante la ayuda al desarrollo y la prevención de crisis". Trudeau, por su parte, reiteró su apoyo al objetivo del 2 % pero insistió que ese es sólo un parámetro para medir el compromiso. "Acordamos el objetivo de dedicar el 2 por ciento del PIB al presupuesto de Defensa y eso es algo que apoyamos pero también sabemos que el compromiso con la organización no se puede medir sólo con ese parámetro", dijo Trudeau. Los dos políticos también se refirieron al acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA). "Se trata de un acuerdo de una dimensión distinta a todos los anteriores porque no sólo se trata de aranceles sino que fija estándares comunes", destacó Merkel. Trudeau dijo que el CETA podía crear más empleo en Canadá y en Europa, con reglas que defienden el medio ambiente. "Es un triunfo para Canadá, para Europa y para Alemania y será un modelo para futuros acuerdos", manifestó. Berlín, 17 feb (EFE).-