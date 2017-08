Mayweather Vs McGregor un show mediático de millones de dólares

Mas que un combate esta pelea entre Floyd Mayweather y ConorMcGregor más bien perece un circo de millones de dólares

Floyd Mayweather tiene 40 años y se retiró del boxeo hace 23 meses, tras derrotar a su compatriota André Berto por decisión unánime. Fue campeón mundial de cinco categorías diferentes durante veinte años de profesión y es uno de los diez mejores boxeadores de la historia gramo por gramo y año por año. Ha realizado 49 peleas que significaron 49 triunfos, de los cuales 26 fueron por nocaut.

Conor McGregor es un luchador irlandés de las artes marciales mixtas (MMA), tiene 29 años, ha ganado 18 luchas por nocaut y ha perdido una por “sumisión”, que significa rendirse manifiestamente ante el rival, en este caso frente a NateDiaz.

El show se realizará el 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, un multiestadio para 20.000 personas.

El enfrentamiento entre Mayweather y McGregor será un match de boxeo bajo sus más absolutas reglas. Pelearan en un ring normal de 6×6, a doce asaltos de tres minutos cada uno con descansos de un minuto entre round y round. Sólo se modificará el onzaje de los guantes, pues Floyd aceptó hacerlo con 8 onzas –impactan un poco más- en lugar de las 10 que hubiesen correspondido al límite acordado de 69.850 kilos que en el pugilismo es la categoría mediano liviano.

En tales condiciones las posibilidades de éxito del histriónico y osado McGregorresultarían para cualquier crítico de boxeo casi nulas. Veamos por qué:

Las artes marciales mixtas (MMA) permiten todo aquello que el luchador pueda saber y consecuentemente aplicar golpes, patadas, rodillazos, esquives, empujones, proyecciones, derribos y estrangulamiento. Estos luchadores en su medio habitual pueden también recurrir alternadamente con el judo, que ayuda a utilizar la fuerza del otro, aumenta la concentración y desarrolla anticipadamente el movimiento del adversario para el agarre y el derribe. Más aún, McGregor sabe, pero no podrá utilizar sus destrezas sobre el karate, arte proveniente también desde el Japón, nacido en Okinawa. Patadas, golpes de puños con la mano cerrada y la mano abierta a puntos vulnerables y sensibles, proyecciones, barridos, luxaciones e inmovilizaciones de este deporte, que en el 2020 será Olímpico en Tokio, no estarán permitidos en este show. Y, por último, nada de kickboxing para McGregor. No podrá utilizar golpes de puños, codos, patadas con la tibia y el empeine y obviamente ni hablar de patear las caderas o los genitales de Floyd.

Los luchadores de las MMA se desplazan en un octágono que tiene 69 metros cuadrados, con 9.7 de largo y 1.82 de alto. Lo que se conoce como “jaula” de la UFC (Ultimate FightingChampionship, especie de ente regulador y comercializador dominante de las artes marciales mixtas), tiene un ring cuadrado y central donde se boxea y un amplísimo perímetro circundante donde se lucha con todas las armas de las diferentes disciplinas. Este octágono queda encerrado entre sólidos alambrados y hay puertas por donde habrán de ingresar los curadores de heridas y el asistente de cada luchador. O sea que McGregor será trasladado a un cuadrilátero de seis por seis con cuatro cuerdas y donde sólo podrá boxear, los espacios de desplazamiento y descarga se le reducen. Deberá armonizar la angulación y sustento de sus pies en ataque, pues a diferencia de lo que ha venido haciendo –y hace- el boxeo no le permitirá ingresos abruptos, saltos o aceleración callejera para pelear cerca de su adversario.

Las apuestas favorecen a Mayweather que ha afirmado que destruirá a McGregor