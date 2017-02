Manulife reveló como un banco multado con $ 1.15M por violar las reglas de reportes contra el lavado de dinero

El director de la agencia canadiense de vigilancia del crimen financiero está cuestionando su decisión el año pasado de retener el nombre de un banco, que un medio de noticias ha identificado como el Banco Manuvie de Canadá, una multa de 1,15 millones de dólares por no reportar cientos de transacciones que estaba obligada a informar bajo La Ley sobre el producto de la delincuencia (lavado de dinero) y el financiamiento del terrorismo . El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (CANAFE) recibió una ojeada de los canadienses enfadados que no compartían el nombre del banco, el primero en Canadá que fue penalizado por las extensas normas de blanqueo de capitales del país, 2002 para incluir la financiación del terrorismo. "Al ejercer mi discreción para retener el nombre del banco, entiendo que puede no haber cumplido con las expectativas del público en relación con la apertura y la transparencia", dijo el director de CANACA, G érald Cossette, a CBC News en una declaración escrita la semana pasada. Ahora promete una revisión de las pólizas de CANAFE. Fuentes noticiosas confirmaron que el caso involucra al Banco Manuvie y no reportó 1.174 transferencias electrónicas de dinero, 45 transacciones en efectivo que involucran al menos 10.000 dólares cada una, así como una transacción sospechosa. Manulife Bank es una subsidiaria de Manulife Financial Corporation, una compañía de seguros y servicios financieros de $ 47 billones. El banco no tiene ramas físicas y vende sus productos principalmente a través de asesores financieros. La Financiera Manuvie emitió una breve declaración escrita el lunes por la tarde llamando a las infracciones "lapsos administrativos". Lea el comunicado completo de Manulife Financial Corporation "Aunque operamos al más alto nivel ético, somos capaces de errores administrativos", escribió Sean Pasternak, portavoz de Manulife. "Se remediaron en el primer semestre de 2014. No hay evidencia que sugiera que las violaciones de reportes administrativos estuvieran relacionadas con cualquier mala conducta financiera." Manulife no permitió o facilitó el lavado de dinero ".CANAFT fue alertada por primera vez de los problemas después de auditar los registros del banco en 2014 y determinar que no informó de una transacción sospechosa en 2012 involucrando a Andrew Strempler, que se había encontrado con problemas legales graves y de alto perfil en los EE.UU. Originalmente de Winnipeg, Strempler hizo los titulares de ese año cuando fue arrestado y encarcelado en Estados Unidos por administrar una farmacia de pedidos por correo, contrariamente a las leyes estadounidenses que protegen las drogas patentadas. Durante la auditoría , CANAFE descubrió una amplia gama de otras violaciones en el Banco Manulife, incluyendo su falta de notificación de 1.174 transferencias internacionales de $ 10.000 o más con otros clientes, así como una falta general de salvaguardias y políticas contra el blanqueo de dinero. Donald Guloien, CEO de Manulfie Financial, dijo el lunes que el hecho de no reportar las transacciones fue resultado de que el banco interpretara las reglas sobre qué tipo de transacciones deben ser reportadas de manera diferente a lo que el regulador pretendía. "Tomamos una interpretación que estaba claramente equivocada ... o ciertamente no la que CANACA quería que sostuviera, y se repitió varias veces, lo que llevó a este gran número [violaciones], pero de nuevo estos son errores administrativos estrictamente. Ninguna sugerencia de cualquier mala conducta financiera ", dijo cuando se le preguntó sobre las violaciones mientras asistía a un evento en el Club Canadiense en Toronto. Cossette dijo a un medio de prensa local en una declaración escrita que primero acordó mantener el nombre del banco en secreto porque creía que simplemente anunciar la multa serviría como un elemento disuasorio para otros bancos. También dijo que aprobó el secreto en parte debido a la cooperación del banco con la policía en el caso Strempler. A pesar de la promesa de una revisión política, Cossette y CANAFE aún se niegan a identificar el banco públicamente debido a "restricciones legales". La agencia dijo que "no puede comentar" cuando el medio de prensa local le preguntó si había firmado un acuerdo secreto a cambio de que Manulife estableciera la multa de $ 1.15 millones sin impugnarla o apelarla. Declaración completa del director de CANAFE Cossette rechazó la solicitud de CBC para una entrevista en el aire, pero respondió a las preguntas por correo electrónico.Varios investigadores y expertos en crímenes financieros dijeron a la prensa que el secreto de CANAFE y su pobre desempeño en la aplicación de la ley están dando a Canadá una reputación de rezagado internacional. "Estoy en los Estados Unidos, y están diciendo, '¿Qué tipo de sistema Mickey Mouse tienes? ¡Nombramos a nuestras grandes instituciones!'", Dijo Garry Clement, un veterano de 30 años de la RCMP, que ahora se especializa como financiero Investigador de crímenes, entrenador y asesor de políticas.