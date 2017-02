Malasia excluye a Pyongyang de la investigación de la muerte de Kim Jong-nam

El primer ministro de Malasia, Najib Razak, rechazó hoy la propuesta de Corea del Norte para realizar una investigación conjunta sobre la muerte de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un. Najib rechazó la oferta del embajador de Corea del Norte en Kuala Lumpur, Kang Chol, quien la hizo tras asegurar que su país no confía en la investigación de la Policía malasia sobre el incidente ocurrido hace siete días en el aeropuerto de la capital malasia. "Nuestra Policía y nuestros doctores son muy profesionales. Tengo absoluta confianza en que son muy objetivos", dijo el primer ministro tras participar en una conferencia en Kuala Lumpur, según el diario The Star. "No tenemos razones para querer hacer algo que deje en evidencia a los norcoreanos", agregó el mandatario. Las autoridades surcoreanas han acusado a Pyongyang de estar detrás del asesinato del hermano de Kim Jong-un, mientras que Corea del Norte insiste en que pedir que le entreguen el cadáver y en identificarlo como Kim Chol, el nombre que aparecía en su pasaporte. "Hay muchas preguntas y contradicciones sobre si fue un asesinato cometido por las mujeres sospechosas o si son sospechosas fabricadas por la Policía para esconder la verdadera causa de la muerte", declaró el embajador, que leyó un comunicado frente a su legación diplomática. Según Kang, lo ocurrido hasta ahora muestra que "el incidente está siendo politizado por Malasia en connivencia con Corea del Sur" y calificó de "ridículo" el hecho de que la Policía haya pedido una prueba de ADN de los familiares del fallecido antes de entregar el cadáver. Las autoridades malasias han anunciado que revelarán el miércoles los resultados de la autopsia, al tiempo que los medios locales especulan con que hoy pueda llegar a Kuala Lumpur uno de los hijos del fallecido, Kim Han Sol, de 21 años. Kim Jong-nam se encontraba imprimiendo la tarjeta de embarque el pasado 13 de febrero antes de volar a Macao, donde residía autoexiliado, cuando fue abordado por dos jóvenes. Una de ellas le cubrió el rostro con algo, manteniéndolo al menos durante tres segundos, según el vídeo de las cámaras de seguridad difundidas hoy por la televisión japonesa Fuji TV. El norcoreano parece caer al suelo al tiempo que ambas mujeres se marchan a paso ligero, y a continuación se puede observar cómo la víctima pide ayuda al personal del aeropuerto, visiblemente nervioso, y es atendido en una clínica de la terminal antes de que los servicios médicos le evacúen. Fuentes anónimas citadas por los medios locales afirman que Kim Jong-nam, que falleció de camino al hospital, pudo haber sido envenenado. Las dos sospechosas, una vietnamita y una indonesia, han sido detenidas y aseguran que habían sido contratadas por unos desconocidos que les dijeron que se trataba de una broma para la televisión. La Policía malasia también ha arrestado a un malasio y un químico norcoreano, al tiempo que ha cursado una orden de busca y captura contra otros cuatro norcoreanos que al parecer volaron hacia Pyongyang poco después del presunto asesinato. Kim Jong-nam nació el 10 de mayo de 1971 en Pyongyang, de la relación entre el difunto dictador norcoreano Kim Jong-il y su primera concubina, la actriz Song Hye-rim. En su día estuvo considerado como el mejor posicionado para suceder al padre al frente del régimen comunista de Corea del Norte, dirigido por tres generaciones de la familia Kim desde 1948. El hijo mayor de Kim Jong-il cayó en desgracia en 2001, año en el que fue detenido en un aeropuerto de Tokio con un pasaporte dominicano falso que pretendía usar para entrar en Japón y supuestamente visitar el parque Disneyland junto con su hijo. La víctima pasó los últimos años autoexiliado en China, desde donde atrajo la atención internacional al criticar el régimen norcoreano y su sistema de sucesión. También tenía activa una página en Facebook bajo el nombre de Kam Chol en la que se podían ver fotos de sus viajes, aunque hace unos días fue desactivada.