Malasia confirma la muerte del hermano de Kim y detiene a tres sospechosos

Malasia confirmó hoy la muerte el pasado lunes en Kuala Lumpur, al parecer asesinado, de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un, y ha arrestado de momento a tres sospechosos en relación al crimen. El viceprimer ministro de Malasia, Zahid Hamidi, corroboró con la Embajada de Corea del Norte que la víctima, identificada según su pasaporte como Kim Chol, es en realidad Kim Jong-nam, hijo primogénito del fallecido dictador Kim Jong-il. La confirmación pública de la personalidad del finado por parte del Malasia se produce después de que lo hiciesen las autoridades de Corea del Sur, a quienes recurrió el Gobierno malasio para que identificasen las huellas dactilares del fallecido. Kim Jong-nam se encontraba el lunes en la Terminal 2 de salidas del aeropuerto de Kuala Lumpur antes de embarcar con destino a Macao, donde residía en el exilio, cuando fue abordado por dos mujeres que supuestamente le envenenaron, según los medios locales, con semillas de ricino o con un potente neurotóxico. Tras enfermar súbitamente, la víctima se dirigió a un mostrador de información para solicitar asistencia médica y pereció de camino al hospital. El inspector general de la Policía malasia, Khalid Abu Bakar, señaló esta mañana que mantienen detenidas a dos mujeres, una vietnamita y una indonesia, que coinciden físicamente con las féminas captadas en las imágenes de seguridad cuando supuestamente envenenaron al norcoreano. Un tribunal de justicia local emitió esta mañana sendas órdenes para prorrogar durante siete días la detención de las sospechosas, identificadas como Siti Aishah, de nacionalidad indonesia y nacida el 11 de febrero de 1992, y Doan Thi Huong, nacida en Vietnam el 31 de mayo de 1988. La legación diplomática de Indonesia confirmó, según los datos provisionales, la ciudadanía de la detenida y solicitó acceso consular para proporcionar a la sospechosa asistencia legal. Durante la tarde, la Policía informó de la detención de un tercer sospechoso, de nacionalidad malasia, quien al parecer es el novio de indonesia detenida. Rashid Ibrahim, viceinspector general de la Policía, indicó por su parte que esperan realizar más detenciones en relación con el asesinato, en declaraciones a la agencia Bernama. De acuerdo con el diario The Star, al menos otros tres sospechosos, tres varones, se encuentran huidos. El cadáver de Kim Jong-nam fue examinado la víspera por un equipo de forenses que procedió a determinar la causa de la muerte, aunque esa información todavía no ha trascendido a los medios. Fuentes gubernamentales declararon bajo condición de anonimato a Channel News Asia que los representantes norcoreanos en Kuala Lumpur reclamaron ayer el cuerpo de la víctima antes de que se realizara el análisis postmorten, aunque las autoridades malasias rechazaron la petición. El viceprimer ministro malasio volvió a insistir hoy ante los medios en que el cadáver será entregado a las autoridades de Corea del Norte una vez haya concluido la investigación del suceso, sin precisar la fecha. Zahid Hamidi dijo que el incidente no afectará a las relaciones bilaterales y calificó de "especulación" la información de que el régimen norcoreano se encuentre detrás del supuesto asesinato. El director de la Policía Federal Malasia, Fuzi Harun, declaró, por su parte, "que no se pueden descartar ninguna posibilidad" respecto a la autoría del asesinato. Kim Jong-nam llegó a ser considerado como el mejor posicionado para relevar a su padre al frente del régimen norcoreano hasta caer en desgracia y desde entonces se cree que en los últimos tiempos residía entre Hong Kong, Macao y Pekín sin ocupar ningún cargo oficial. El primogénito del difunto dictador Kim Jong-il perdió definitivamente el favor de su padre cuando en 2001 fue detenido en un aeropuerto de Tokio con un pasaporte dominicano falso que pretendía usar para entrar en Japón y supuestamente visitar el parque Disneyland. Fruto del matrimonio entre el dictador y su primera concubina, la actriz Song Hye-rim, Kim Jong-nam atrajo la atención en los últimos años con sus críticas hacia el régimen norcoreano y su sistema de sucesión, expresadas a través de su correspondencia con un periodista nipón y en declaraciones a una televisión del mismo país. Bangkok, 16 feb (EFE).-