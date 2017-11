Majo Bohórquez pasión por la moda

La vida no deja de sorpréndeme a cada momento, sobre todo cuando conoce gente extraordinaria llena de talento, gente que ama y vive por sus sueños.

Eso me sucedió cuando conocí a esta extraordinaria mujer y vi en sus ojos que además de ser bella ama el mundo de la moda y el glamour. Me refiero a María José Bohórquez Tovar, una joven colombiana que desde muy pequeña tenía claro que lo suyo, era el mundo de la moda.

Hoy Majo como la llaman sus amigas lanza al ciber espacio su block de modas, un lugar donde sus seguidoras y amigas de las redes sociales pueden interactuar con ella acerca de cómo lucir más bella para ese momento especial y cuál es el atuendo ideal para cada momento.

“La moda es mi pasión, me inspira, me identifico con el mundo de la moda y me gusta motivar a la mujer a ir mas allá de lo cotidiano que explore su belleza su estilo y se atreva a transformar su outfit por moda frescas, ideas nuevas y tendencias nuevas. Me encanta, aconsejar a las mujeres a sentirse más segura con lo que lucen es por esto, que quise abrir mi blog de modas, para todas las mujeres que amen verse bien y sentirse bien con ellas mismas” afirmo María José Bohórquez en entrevista a magazine Latino.

Es increíble como visitando el blog de majo www.majobohorquez.com las chicas encuentran todo un mundo de secciones: Noche, estilos, día, como sentirte bella con lo que llevas puesto, buen gusto, tendencias y moda. Cada una de estas secciones ha sido diseñada para que la mujer moderna encuentre las respuestas a la pregunta ¿Cómo puedo lucir más bella?

Tienda

A diferencias de otros blogs de moda las visitantes a majobohorquez.com encontraran una completa tienda en línea con accesorios, bolso y zapatos de la más alta calidad y diseños exclusivos. En el siguiente link pues ver los productos que majo ofrece para esta temporada http://www.majobohorquez.com/articulos/

Línea de vestidos de baño

Luego de la apertura de su blog majo Bohórquez prepara el lanzamiento de su primera colección de vestidos de baño, una colección inspirada en una mujer chip, una mujer interesante, diferente que le encante resaltar su figura, sentirse bella y cómoda a la vez.

La moda en los genes

El amor por la moda majo lo trae en sus genes ya que su madre Stela Tovar es una diseñadora de modas colombiana, que goza de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Recientemente Stela Tovar presento la colección de su compañía, Solo mantas, en el Miami Fashion Week.

Si quiere contactar a Majo Bohórquez la puedes seguir en sus redes sociales, los siguientes son los links de Facebook, Instagram y Twitter.

https://www.instagram.com/majobohorquez55/?hl=es

https://www.facebook.com/majo.bohorqueztovar

https://twitter.com/MariaJoseBohor8

Ver Galeria de Fotos: