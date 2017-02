Maduro dice que tiene pruebas de que Obama se “obsesionó” con Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que tiene pruebas de que el exgobernante estadounidense, Barack Obama, se obsesionó con él y con su país y que “al pasar el tiempo” se harán públicos documentos oficiales de EE.UU. que reforzarán sus afirmaciones.

“Obama se pasó más allá, tengo pruebas, y al pasar el tiempo habrá pruebas contundentes de los documentos oficiales de Estados Unidos de cómo Obama se obsesionó con Venezuela, con la revolución bolivariana, y con este humilde obrero”, dijo el presidente venezolano desde el palacio presidencial de Miraflores.

Maduro dio estas declaraciones en el marco de un evento que encabezó para celebrar 18 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) impulsor de la llamada revolución bolivariana.

No es la primera vez que Maduro acusa a Obama, que dejó el poder el pasado 20 de enero, de intentar desestabilizar su Gobierno y de apoyar a la oposición venezolana con fines golpistas.

Hoy insistió en que la Administración de Obama hizo una “brutal arremetida” en su contra y que en los últimos meses de 2016 Estados Unidos había preparado “varias emboscadas” para intentar separarlo del poder.

“Diciembre en llamas fue lo que calculó Obama, su embajada infame y sus cipayos (…) en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)”, dijo, y celebró que pese a esos supuestos ataques el chavismo aún se mantiene en la Presidencia.

Aseguró que la oposición “jamás y nunca” llegará al palacio presidencial pues ese espacio “pertenece al pueblo”.

“Vamos por las buenas a trabajar y en un solo canto digamos que viva Venezuela a 18 años de la llegada del comandante Chávez, aquí sigue Chávez porque sigue el pueblo”, dijo.

Sobre el nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, el gobernante venezolano ha preferido no adelantar opiniones aunque señaló que no será “peor” que el saliente Obama, e insistió en que hay que esperar a ver el comportamiento de Trump tanto en la política interna como en la internacional.

El jefe de Estado venezolano ha dicho también que el país caribeño quiere tener “las mejores relaciones políticas, energéticas, económicas” con EE.UU. y expresó que “ojalá” se puedan desarrollar con el Gobierno de Trump.

Caracas, 2 feb (EFE).-