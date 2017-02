Los opositores a Maduro reinventan su coalición a la expectativa de las elecciones

Los partidos de oposición en Venezuela que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) renovaron hoy esta coalición con la vista puesta en las dos elecciones previstas para este año en el país y que, según el antichavismo, el Gobierno de Nicolás Maduro planea suspender. La alianza no tendrá más una Secretaría Ejecutiva, como desde sus inicios en 2008, pero sí tres "equipos de apoyo" (secretarías) para lo político, social y lo técnico que operarán bajo la coordinación general de José Luis Cartaya, actual subsecretario del Parlamento. El recién designado secretario político de la MUD, Ángel Oropeza, explicó a Efe que esta reestructuración busca adaptar la coalición a los cambios en el país que, según consideró, han sido muchos, y "empezar a abrirle un hueco al sistema (Gobierno) para que pueda haber la posibilidad de al menos contarnos". En este sentido, acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de obstaculizar los procesos de elecciones en el país, pese a que, afirmó, casi 90 por ciento de la población "está pidiendo cambio". "Se está discutiendo una acción consensuada (en la nueva MUD) frente a este escamoteo del CNE de la participación ciudadana", sostuvo en relación a los comicios para elegir gobernadores y alcaldes, previstos para el primer y segundo semestre de este año respectivamente, y cuyos cronogramas no han sido publicados. Oropeza explicó también que las organizaciones políticas que conforman la MUD tendrán la vocería de las decisiones que se tomen, bajo un "mecanismo que va a tratar de privilegiar el consenso" pues, prosiguió, el país está en "una lucha que va más allá de los partidos". "Este es un país que está en ebullición, hay hasta 20 protestas diarias pero disgregadas, entonces vamos a ver cómo nos conectamos, porque una cosa es mucha gente y otra es presión social organizada. Hay que acelerar las cosas (...). Este país no está desesperanzado sino confuso, urgido de que le digan para dónde ir", agregó. Por su parte, Tinedo Guía, uno de los coordinadores de la secretaría social del bloque antichavista, aseveró a Efe que desde su equipo se propiciará "el fortalecimiento y empoderamiento de la sociedad" para que sus reclamos sean "audibles". "La MUD es una mesa que tiene que estar ampliada y que tiene que reconocer que las fuerzas vivas del país están ahí", sostuvo Guía, también presidente del Colegio Nacional de Periodistas, que espera incorporar en la coalición a rectores y profesores universitarios, así como a dirigentes estudiantiles de varias universidades. A partir de ahora, la coalición que integran una veintena de partidos tendrá un "comité político operativo" integrado por las principales nueve organizaciones políticas, entre ellas, el partido Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Voluntad Popular (VP) y Alianza al Bravo Pueblo (ABP). Lo integran también Avanzada Progresista (AP), Movimiento Progresista de Venezuela, la Causa R, y Vente Venezuela, que en suma conforman lo que hasta ahora era conocido como el G9, el segundo órgano de decisión de la MUD, después del G4. Los cambios fueron presentados por el hasta hoy secretario ejecutivo de la alianza, Jesús Torrealba, quien aseguró en rueda de prensa que esta nueva plataforma "luchará por el cambio del país". Torrealba, tras dos años al frente de la secretaría ejecutiva, informó que no participará en la nueva dirección y dijo que volverá a su trabajo como comunicador. La MUD anunció el pasado 7 de febrero que se sometería a una renovación para cerrar "un ciclo" e iniciar una nueva etapa con el objetivo común de luchar contra el Gobierno de Maduro, para lo que nombró una "junta reestructuradora". Tras casi dos semanas del proceso de reestructuración, los partidos políticos ratificaron hoy los acuerdos alcanzados a mediados de 2015 que establecieron como mecanismo de selección de candidatos para las elecciones un proceso de primarias, o el consenso. Mientras, todo apunta a que la MUD enfocará sus acciones en presionar al CNE para que convoque las elecciones especialmente las de gobernadores que debían realizarse el diciembre pasado por mandato constitucional. Caracas, 17 feb (EFE).-