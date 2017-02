“Los niños del carnaval” se toman las calles de Barranquilla

Con un desfile que terminó en el centro de la ciudad, más de 6.000 niños y adolescentes se convirtieron hoy en protagonistas del Carnaval de Barranquilla al tomarse las calles de esta ciudad del caribe colombiano. Liderados por los reyes infantiles del Carnaval, Alejandra Santiago y Gabriel Primera, cerca de 200 grupos folclóricos bailaron ante las más de 50.000 personas que se apostaron a lo largo de una ruta de más de dos kilómetros . Con multicolores disfraces individuales y colectivos, grupos de letanías y agrupaciones provenientes de diferentes sectores de la región del caribe colombiano, el "Carnaval de los Niños" renovó este año su propósito de seguir cultivando la semilla de estas fiestas populares en las nuevas generaciones de barranquilleros. "Nosotros no fallamos ni un año al 'Carnaval de los Niños' y nos venimos todos los de la familia. Yo prefiero traerlos a este que a la 'Batalla de Flores' o la 'Gran Parada', porque allá hay que pagar los palcos y acá es gratis", expresó a Efe Clemencia Acosta, una mujer que supera los 60 años y quien con tres de sus hijas, dos yernos y nueve nietos se apostó al lado de la vía desde muy temprano para no perder detalle. En medio de un sofocante calor que superaba los 34 grados a la sombra y que no alcanzaba a ser aplacado por las ráfagas de brisas que por esta época soplan en Barranquilla, los espectadores pudieron apreciar elaboradas "minicarrozas" decoradas con muchas flores y que eran empujadas en casi todos los casos por los familiares de las "reinitas", quienes desde lo alto saludaban al público. Muchos de los niños que participaron en el desfile eran integrantes de las diferentes Casas Distritales de Cultura de Barranquilla y otros municipios del Departamento del Atlántico, del que es capital, quienes a cada paso mostraban un gran talento artístico con el que daban realce a los ritmos folclóricos del caribe colombiano. Con 27 años como parte de la programación oficial del Carnaval de Barranquilla, el "Carnaval de los Niños" cada vez aumenta la participación de menores y grupos folclóricos que desfilan, así como del público asistente. El Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, apela a las organizaciones culturales promovidas en barrios populares e instituciones educativas para garantizar la salvaguardia de las fiestas populares. Barranquilla (Colombia), 19 feb (EFE).-