Los canadienses gastan más pagando impuestos que en las necesidades básicas

Es inaceptable, incluso escandaloso, que la familia canadiense promedio gaste más de sus ingresos en impuestos que en las necesidades básicas de la vida.

Los datos publicados el jueves por el Instituto Fraser nos recordaron lo profundamente que el gobierno tiene sus manos metidas en nuestros bolsillos.

“La familia canadiense promedio gasta ahora más de sus ingresos en impuestos (42.5%) que en productos básicos como alimentos, casa y ropa combinados (37.4%)”, este dato fue explicado en un comunicado por el think tank de Vancouver.

Aunque es claro que el nivel de corrupción política es muy bajo en este país y que el gobierno constantemente subsidie un sin número de proyectos y programas, no es correcto que los canadienses gasten más dinero en llenar las arcas del gobierno que para proveer a sus familias.

No siempre fue así.

Como se detalla en el informe, “En comparación, con 1961, año en que se empezó a llevar estadísticas sobre este tema, la familia promedio canadiense solo se gastaba un 33,5% del ingreso para pagar impuestos, mientras destinaban un 56,5% para el pago de sus necesidades básicas” hoy en día los números son todo lo contrario.

Y no tiene que seguir siendo así. La gente puede empezar a sentir que el dinero de sus ingresos no es suficiente para mantener a un estado. Los políticos deben abordar este problema de lo contrario las familias canadienses no podrán seguir cargando este peso.

Este lento pero constante el aumento de la carga fiscal sobre los canadienses regulares. Puede y debe ser detenido.

No es como si cualquier otro gasto en nuestras vidas hubiera subido tanto. No, sólo son los impuestos y se han convertido en nuestro mayor gasto y además estos están en constante aumento y eso no es lo peor si usted se atrasa en el pago de los mismos llegan los intereses y esto es peor.

Como afirma el Instituto Fraser en su informe, el monto del impuesto antes de la inflación ha aumentado enormemente llegando a un 2,006% un porcentaje alto si se compara con el que se registraba en 1961.

La renta de casa o pago de una hipoteca es lo que más se aproxima al pago de impuestos para una familia Canadiense, pero sigue siendo significativamente menor, habiendo aumentado en un 1,527%. El precio de la ropa y los alimentos ha subido 677% y 639%, respectivamente.

Actualmente los canadienses estamos obteniendo más servicios del gobierno que hace décadas eso es cierto ¿pero a qué precio?

El gobierno continúa ampliando su dominio, a menudo de maneras innecesarias. Burocracia, burocracia, gestión intermedia, asesorías, subsidios a entidades no gubernamentales entre otras son algunas de las causas del crecimiento.

El informe concluye, que no cierto que cada dólar de impuestos vaya a los servicios de primera línea. La realidad es otra.

La realidad es que los canadienses quieren servicios públicos de calidad en los que puedan confiar. Mantener esos servicios públicos no es gratis eso está claro, sin embargo, el gobierno debe ser más creativo a la hora de buscar más ingresos y no dejarle toda carga al canadiense del común.

No es justo que los canadienses gastemos más pagando impuestos que las necesidades básicas.