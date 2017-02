Londres presenta la exposición “más completa” jamás hecha sobre robots

El Museo de la Ciencia de Londres presentó hoy “Robots”, la exposición “más inteligente, global y completa” jamás hecha sobre androides y su historia, según aseguró el director de la institución, Ian Blatchford.

Desde el siglo XVI hasta nuestros días, la muestra hace un repaso de los 500 años de evolución de los robots a través de cinco espacios ordenados cronológicamente -Marvel, Obey, Dream, Build e Imagine-, que captan la “obsesión humana por recrearnos como máquinas”.

La exposición cuenta con más de cien robots, desde el considerado como uno de los primeros, una rudimentaria figura de un monje mecánico del año 1560 -cuya creación se atribuye a Gianello Torriano como regalo a Felipe II- hasta RoboThespian, el primer humanoide tamaño real comercializado.

“Robots” enseña cómo las creencias religiosas, la revolución industrial, la cultura popular y los sueños de cómo imaginamos el futuro han influido en la evolución de la sociedad y en el reflejo de ésta en los robots, manifestó Blatchford.

La muestra indaga sobre la cuestión de “por qué” construimos robots, antes que explorar el “cómo”, aclaró el director.

“Mirar a través de los ojos de las personas que crearon estas máquinas a los largo de los últimos 500 años revela mucho sobre las esperanzas, miedos, sueños y desilusiones de la humanidad”, concluyó.

Por su parte, el comisario de la exposición, Ben Russell, consideró hoy que ponerse cara a cara con un hombre mecánico siempre ha sido una experiencia “desconcertante” y que a lo largo de los siglos cada generación la ha ido experimentando “de nuevo” a medida que la tecnología ha ido avanzando.

“Esa sensación de inquietud es una de la bases de la relación humana con los robots”, afirmó.

Uno de los primeros robots que podrá verse a partir de mañana en el Museo de la Ciencia de la capital británica es un bebé que, pese a no tener inteligencia artificial y hacer solo movimientos preprogramados como respirar, estornudar y mover brazos y piernas, impresionará a los visitantes por su increíble realismo.

Otra de las piezas más especiales de la muestra es el “Silver Swan” (Cisne de Plata), que el museo Bowes de Barnard Castle ha prestado a “Robots” hasta el próximo 23 de marzo.

Se trata de un cisne de plata a tamaño real con un mecanismo de relojería creado en 1773, una obra única en el mundo que muestra la “interminable fascinación del ser humano por replicar seres vivos en formas mecánicas”, detalló el comisario.

Pese a que el término robot no se empleó por primera vez hasta el año 1920, estos objetos con mecanismos de relojería comenzaron a introducir la idea del cuerpo humano como una máquina y, con ella, la de los primeros robots, explicó Russell.

Eric, el primer robot británico creado en 1928 por la Society of Model and Experimental Engineers (SMEE) ha sido recreado para la ocasión, así como Cygan, un androide de 1950, y T800 Terminator, el famoso robot cinematográfico programado para matar, al que interpretó Arnold Schwarzenegger.

En la última parte de la exposición, “Imagine”, se encuentran los robots más modernos, entre ellos Zeno R25, capaz de imitar las expresiones faciales de los visitantes, o iCub, un robot programado de tal manera que puede aprender como lo haría un niño, observando, tocando e interactuando con objetos y personas.

“Robots” se podrá visitar en el Museo de la Ciencia de Londres hasta el próximo 3 de septiembre, momento en el que iniciará una gira por Reino Unido que la llevará a Manchester, Newcastle (2018) y Edimburgo (2019).

Paula Baena Velasco

Londres, 7 feb (EFE).-