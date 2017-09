Lido Pimienta gana el premio Polaris el galardón musical más prestigioso de Canadá

La cantante colombiana fue galardonada por su álbum “La Papessa”

La cantante de Colombiana Lido Pimienta fue la ganadora del premio Polaris, el galardón musical más prestigioso de Canadá. El álbum La Papessa producido en español, fue el trabajo discográfico con el cual Pimienta se llevó el premio.

Lido Pimienta conoció la buena noticia la noche de este lunes luego que el jurado calificador integrado por 11 personas dio a conocer el nombre del ganador. Pimienta se impuso a otros nueve artistas entre los que se destacan, el fallecido Leonard Cohen, Feist, Gord, Downie y A tribe Called Red.

“Me siento muy orgullosa porque trabajamos mucho para lograr este reconocimiento” afirmo Lido Pimienta a CBC medio de comunicación canadiense que patrocina este evento.

“Ganar este evento demuestra que no tienes que ser blanco, no tienes que ser delgado, no tienes que ser rubia, no tienes que cantar en inglés o francés y puedes defender lo que quieres hacer y lo que quieres decir” concluyo Pimienta.

Lido Pimienta inmigro a Canadá hace una década y ha denunciado en el pasado, la discriminación que ha sufrido en Canadá debido a su origen. Luego de recibir el galardón la cantante comento “espero que el espécimen Ario que me dijo que regresa a mi país dos semanas después de haber llegado a Canadá este mirando en este concurso hoy”

El premio Polaris entrega $50mil dólares al ganador.

